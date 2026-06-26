Ranking de paritarias 2026: así le fue a Camioneros, UOM, Comercio, ATE, Sanidad y todos los gremios

El Sindicato de Camioneros volvió a ubicarse en el centro de la escena de las negociaciones paritarias en este 2026 al recibir una propuesta de revisión de $27.258 correspondiente al mes de junio, aunque el gremio que conduce Hugo Moyano todavía no confirmó si aceptará el ofrecimiento empresario. La cifra surge de la cláusula de revisión incluida en el acuerdo firmado en marzo y refleja la diferencia entre la inflación acumulada y los incrementos otorgados durante el período, pero la demora en la respuesta sindical deja en evidencia que la discusión excede ese monto y se traslada a otros componentes del salario.

El entendimiento vigente entre las cámaras empresarias y el gremio establecía desde el inicio que durante la primera quincena de junio se realizaría una revisión exclusivamente para compensar el desfasaje entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y los aumentos pactados. Esa diferencia fue calculada en un 2,68%, equivalente a un incremento de $27.258 para los trabajadores comprendidos en el convenio.

"El último acuerdo firmado tiene una cláusula de revisión que establece sólo compensar la diferencia entre la inflación y el período paritario a revisar, que arranca en marzo y da exactamente un 2,68%", explicó un representante empresario consultado por Infobae.

El acuerdo salarial firmado en marzo contempló una recomposición total del 10,1% entre marzo y agosto, distribuida en incrementos mensuales de 2%, 1,8%, 1,7%, 1,6%, 1,5% y 1,5%, además de una suma fija no remunerativa de $53.000 abonada durante marzo. El propio convenio estableció que "este nuevo acuerdo salarial contiene una cláusula de revisión durante la primera quincena del mes de junio. A este respecto se ha establecido que en esa revisión únicamente se considere la diferencia entre el IPC y el período paritario a revisar".

Sanidad: aumento y bono confirmado

Mientras Camioneros mantiene abierta la discusión, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), conducida por Héctor Daer, alcanzó un nuevo entendimiento para el personal asistencial. El convenio establece un incremento acumulado del 7,3% entre junio y agosto, distribuido en tres tramos: 3,7% en junio, 2% en julio y 1,6% en agosto.

Además, ambas partes acordaron el pago de sumas no remunerativas de $90.000 durante junio y julio y otra de $80.000 correspondiente a agosto. También resolvieron incorporar desde ese mes $12.000 al salario básico de la categoría inicial, absorbiendo parte de las sumas extraordinarias.

La estructura del acuerdo vuelve a combinar porcentajes mensuales relativamente bajos con pagos extraordinarios, una fórmula que se repite en buena parte de las negociaciones del año para reducir el impacto inmediato sobre los costos laborales sin resignar completamente el poder adquisitivo de los trabajadores. Alimentación logró un 9% y renovó el convenio colectivo

El convenio comprende el período mayo-agosto y contempla un incremento salarial del 9%, acompañado por una suma fija no remunerativa de $120.000 para la categoría inicial correspondiente a mayo, junio y julio, abonada en dos cuotas de $70.000 y $50.000. El entendimiento también fijó la nueva escala salarial desde agosto con un incremento del 9% respecto de los valores vigentes y renovó por un año la vigencia del Convenio Colectivo 244/94.

SUTERH: el mejor acuerdo del semestre

El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) encabeza el ranking de las paritarias de 2026. Los encargados de edificios acumularon una mejora real del 4,4% sobre la inflación gracias a una serie de aumentos mensuales que se ubicaron sistemáticamente por encima de la evolución de los precios.

UTEDYC: recuperación sostenida

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles quedó en segundo lugar con una mejora real del 3,2%. El gremio logró sostener durante todo el semestre acuerdos que permitieron preservar el poder adquisitivo mediante actualizaciones frecuentes.

Químicos: fuertes aumentos en meses clave

Los trabajadores de la industria química alcanzaron una recuperación real del 3,1%. El resultado estuvo impulsado principalmente por las negociaciones de enero y abril, cuando consiguieron incrementos significativamente superiores a la inflación.

Aceiteros: otra paritaria por encima del promedio

El poderoso gremio aceitero cerró el semestre con una mejora real del 2,8%, ubicándose nuevamente entre los convenios que consiguieron las mayores recomposiciones salariales.

Bancarios: aumentos mensuales que siguieron a la inflación

La Asociación Bancaria acumuló una mejora real del 2,6%. El sindicato mantuvo durante todo el semestre una política de actualizaciones mensuales atadas a la evolución de los precios, evitando pérdidas del salario real.

UOCRA: revisiones permanentes para sostener el salario

La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) logró una recuperación real del 2,7%. El convenio incluyó incrementos prácticamente todos los meses, permitiendo compensar parcialmente el complejo escenario que atraviesa la actividad por la caída de la obra pública y la desaceleración de la construcción privada.

Gastronómicos

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) también finalizó el semestre con una mejora real del 2,7%. Aunque las últimas negociaciones fueron más moderadas, los incrementos obtenidos durante los primeros meses permitieron cerrar el período por encima de la inflación.

Empleados de Comercio: cambios en la escala salarial de FAECyS

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), que representa al mayor número de trabajadores registrados del país, acumuló una mejora real cercana al 2,1%. Los aumentos más importantes llegaron durante el segundo trimestre y el convenio mantiene abierta la posibilidad de nuevas revisiones si la inflación vuelve a acelerarse.

En el mes de julio, las sumas no remunerativas que se venían abonando en los últimos meses pasan a integrar el salario básico, lo que modifica la estructura de los haberes y mejora el impacto sobre adicionales, aguinaldo y futuras actualizaciones. De esta manera, las categorías iniciales del convenio ya superan el piso de $1.230.000 mensuales

SMATA

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) consiguió una mejora real del 1,7%. Las negociaciones continúan desarrollándose mediante revisiones frecuentes debido a la evolución dispar de la industria automotriz y la producción de las terminales.

ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cerró el semestre con una mejora real del 1,6%. El gremio continúa negociando con el Gobierno nacional actualizaciones periódicas para los empleados públicos, en un contexto de ajuste del gasto y reducción de la planta estatal.

Alimentación

La Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) acumuló una mejora real del 1,4%. Su último acuerdo establece un aumento del 9% para el período mayo-agosto, una suma fija no remunerativa de $120.000 para mayo, junio y julio, el pago en dos cuotas de ese adicional, la actualización de las escalas salariales desde agosto y la renovación por un año del Convenio Colectivo 244/94. También se fijó una nueva cláusula de revisión para agosto.

UOM

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) terminó el semestre con una mejora real del 1,3%. Aunque consiguió mantener el salario levemente por encima de la inflación, la negociación continúa atravesada por la caída de la actividad manufacturera, la menor utilización de la capacidad instalada y las dificultades que enfrenta buena parte del sector industrial.

Textiles

El sindicato textil registró la menor mejora real entre los convenios relevados, con apenas un 0,9%. La fuerte caída del consumo, la competencia de las importaciones y la menor actividad limitaron el margen de negociación salarial durante la primera mitad del año.

En conjunto, las paritarias de 2026 muestran que los acuerdos anuales prácticamente desaparecieron. La mayoría de los gremios negocia incrementos en tramos, incorpora sumas no remunerativas y mantiene cláusulas de revisión permanentes para evitar que la evolución de los precios vuelva a deteriorar el salario real.