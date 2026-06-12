Cuánto dinero gana un encargado de edificio en junio 2026: el salario que cobra

Aumento encargados de edificios

Los encargados de edificios perciben en junio de 2026 los salarios establecidos en el último acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH), el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y las cámaras empresarias del sector. La escala vigente impacta directamente sobre los haberes de miles de trabajadores de consorcios de todo el país y también tiene incidencia en el cálculo de las expensas que afrontan los propietarios e inquilinos.

Los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo incluyen encargados permanentes, ayudantes, mayordomos, personal de vigilancia, intendentes, guardacoches y personal temporario. En todos los casos, el salario final depende de la categoría, la jornada laboral, la modalidad con o sin vivienda y los adicionales que correspondan según las tareas realizadas.

Durante junio se liquidan los salarios correspondientes a la escala salarial de mayo, que incorporó un incremento del 2% sobre los básicos y una suma fija remunerativa mensual de $80.000 para los trabajadores de jornada completa, proporcional para el resto de las categorías.

Salarios con aumento en junio

Cuánto cobra un encargado de edificio en junio de 2026

Según la escala salarial vigente, los encargados permanentes con vivienda perciben los siguientes salarios básicos:

Encargado permanente con vivienda

1° categoría: $1.089.785

2° categoría: $1.044.377

3° categoría: $998.970

4° categoría: $908.154

Encargado permanente sin vivienda

1° categoría: $1.260.697

2° categoría: $1.208.168

3° categoría: $1.155.639

4° categoría: $1.050.581

La diferencia entre ambas modalidades responde al valor económico que representa la vivienda otorgada por el consorcio al trabajador.

Encargados de edificio con aumento

Cuánto cobran los ayudantes de edificio

Los ayudantes permanentes mantienen los mismos básicos que los encargados permanentes.

Ayudante permanente con vivienda

1° categoría: $1.089.785

2° categoría: $1.044.377

3° categoría: $998.970

4° categoría: $908.154

Ayudante permanente sin vivienda

1° categoría: $1.260.697

2° categoría: $1.208.168

3° categoría: $1.155.639

4° categoría: $1.050.581

Ayudante media jornada

1° categoría: $630.349

2° categoría: $604.084

3° categoría: $577.820

4° categoría: $525.291

Escala salarial de mayordomos en junio de 2026

Los mayordomos figuran entre las categorías mejor remuneradas del convenio.

Mayordomo con vivienda

1° categoría: $1.125.952

2° categoría: $1.079.038

3° categoría: $1.032.123

4° categoría: $938.294

Mayordomo sin vivienda

1° categoría: $1.307.486

2° categoría: $1.253.008

3° categoría: $1.198.529

4° categoría: $1.089.572

Cuánto cobran los intendentes y el personal de vigilancia

Entre las categorías con salarios más altos aparece la figura del intendente, que tiene un básico unificado para todas las categorías.

Intendente

Todas las categorías: $1.555.281

Personal de vigilancia nocturna

Todas las categorías: $1.127.991

Personal de vigilancia diurna

Todas las categorías: $1.056.829

Personal de vigilancia media jornada

Todas las categorías: $528.414

Salarios de guardacoches y personal temporario

Las escalas también contemplan a los trabajadores que cumplen funciones específicas dentro de los edificios.

Encargado guardacoches con vivienda

Todas las categorías: $955.299

Encargado guardacoches sin vivienda

Todas las categorías: $1.029.119

Encargado no permanente con vivienda

Todas las categorías: $558.435

Encargado no permanente sin vivienda

Todas las categorías: $598.586

Ayudante temporario

Todas las categorías: $1.037.220

Ayudante temporario media jornada

Todas las categorías: $518.610

Además de los básicos, el acuerdo paritario vigente estableció una suma fija remunerativa mensual de $80.000 para los trabajadores de jornada completa. Este monto se incorpora al salario y se liquida de manera proporcional para las categorías de media jornada o jornadas reducidas. Por este motivo, el ingreso efectivo de muchos trabajadores supera los valores básicos establecidos en la escala salarial.

Qué adicionales pueden aumentar el sueldo de un encargado

El convenio colectivo contempla una amplia variedad de adicionales que pueden elevar significativamente los ingresos mensuales.

Entre los principales conceptos se encuentran:

Retiro de residuos por unidad: $1.940,90

Clasificación de residuos: $33.429,70

Valor vivienda: $7.130,40

Antigüedad del 1% anual: $10.505,80 por año

Antigüedad del 2% anual: $21.011,60 por año

Limpieza de cocheras: $26.486,50

Movimiento de vehículos hasta 20 unidades: $39.216

Mantenimiento de jardines: $26.486,50

Limpieza y mantenimiento de pileta: $44.556,80

Zona desfavorable: adicional del 50%

Título de encargado integral de edificio: adicional del 10%

Viáticos: $73.765,10

La incidencia de estos adicionales depende de las características de cada consorcio y de las tareas efectivamente realizadas por el trabajador. El acuerdo firmado entre FATERYH y las cámaras empresarias incorporó una cláusula de revisión que prevé una nueva reunión durante junio para analizar la evolución de la inflación y el poder adquisitivo de los salarios.

Por ese motivo, el sector permanece atento a una posible actualización de las escalas salariales para el segundo semestre de 2026, en un contexto en el que distintos gremios ya comenzaron a reabrir sus negociaciones paritarias.