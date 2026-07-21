Evenepoel gana la contrarreloj y recorta la ventaja de Pogacar en el Tour de Francia

Tour de Francia

El belga Remco Evenepoel ganó el martes la contrarreloj individual de la 16ª ‌etapa del Tour de ‌Francia, completando el recorrido de 26,1 kilómetros en 32 minutos y 19 segundos, lo que le permitió recortar 28 segundos en la clasificación general al cuatro veces campeón Tadej Pogacar.

El esloveno del UAE Team Emirates-XRG, que terminó segundo en la etapa, aventaja ahora ​en cuatro minutos ⁠y 32 segundos a Evenepoel (Red Bull–Bora–Hansgrohe) y está ‌cada vez más cerca de lograr su ⁠tercer título consecutivo del Tour ⁠de Francia.

"Es increíble. Ganar esta contrarreloj con una actuación así me llena de orgullo y alegría. Es fantástico ganar ⁠dos etapas seguidas", declaró Evenepoel.

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El danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ​fue el tercero más rápido en ‌el recorrido entre Evian-les-Bains y ‌Thonon-les-Bains, a un minuto y cuatro segundos de ⁠Evenepoel, que también había ganado la etapa anterior.

Para cuando Skjelmose superó a Mattia Cattaneo para marcar el mejor tiempo, Evenepoel, de 26 años, ya había ​comenzado su ‌recorrido, llegando al tercer punto de control 16 segundos más rápido que Pogacar.

El belga, que se llevó el oro en la prueba en ruta y en la contrarreloj de los ⁠Juegos Olímpicos de París, aceleró aún más en el tramo llano final para afianzar la victoria de etapa, mientras Pogacar intentaba en vano reducir la diferencia.

Isaac del Toro, compañero de equipo de Pogacar, se mantuvo tercero en la general tras terminar quinto en la etapa. El francés ‌Paul Seixas, que terminó cuarto el martes, marcha a 20 segundos del mexicano en la clasificación general.

Florian Lipowitz, compañero de equipo de Evenepoel y quinto en la clasificación general antes de la etapa, tuvo que abandonar la ‌carrera tras sufrir una caída en una curva a la derecha a poco más de seis kilómetros de la ‌meta.

"Es una verdadera ⁠lástima. Es una victoria que deja un sabor un poco agridulce", comentó Evenepoel sobre ​Lipowitz.

La carrera continuará el miércoles con una etapa llana de 174,7 kms entre Chambéry y Voiron.

(Escrito por Chiranjit Ojha en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)