Por las vacaciones de invierno, una editorial argentina vende sus libros infantiles a $12.000.

Las vacaciones de invierno son la excusa perfecta para compartir con los más chicos y ejercitar la lectura. Sin embargo, muchas veces acceder a libros puede resultar bastante costoso para muchas familias por lo que descartan la compra de ejemplares para leer en familia.

Con el objetivo de incentivar a la lectura infantil, desde bebés hasta preadolescentes, la editorial Fondo de Cultura Económica lanzó una promoción de 10 títulos seleccionados por $12.000 cada uno. De este modo, niños y niñas de todas las edades pueden acceder a libros de diversas temáticas para entretenerse durante el receso invernal.

Por las vacaciones de invierno, una editorial argentina vende sus libros infantiles a $12.000.

Los libros en oferta para aprovechar a leer con los más chicos

1) Los colores de Élmer de David MacKee - Edad sugerida: bebés

A Élmer, el elefante de colores, le fascinan los tonos del mundo: el blanco de la nieve, el verde del pasto, el rojo del atardecer, el rosa de un helado, el azul del cielo y el negro nocturno. Ahora se ha dormido, invitándonos a descubrir nuestros propios colores favoritos.

2) ¡Mirá lo que tengo! de Taro Gomi - Edad sugerida: bebés

¡Mira lo que tengo! Un rabanito y una cebollita. Hagamos una ensalada. ¡Mira lo que tengo! Un crayón y un marcador. Vamos a dibujar. ¡Tengo un amigo! ¿Cómo lo llamamos?

3) La sorpresa de Amelia de Pablo De Bella - Edad sugerida: +3 años

Llegó el momento de jugar y Juana, Gael e Iris están listos, pero Amelia no aparece. Preocupados, sus amigos empiezan a imaginar mil riesgos y posibles peligros que podría estar corriendo. Sin embargo, entre tanta conjetura y drama sobre qué le habrá pasado, se están olvidando de algo muy importante.

4) Intercambio cultura de Isol - Edad sugerida: +3 años

Tras ver un anuncio para intercambiar vidas por una semana con un ciudadano extranjero, Julito decide probar la experiencia. Así es como Bombo termina viendo televisión en su casa, mientras Julito disfruta de una maravillosa e inolvidable semana de aventuras en medio de la selva africana.

5) Al final de la fila de Marcelo Pimentel - Edad sugerida: +3 años

Este libro ilustrado sin palabras invita a lectores de todas las edades a seguir a varios animales en fila. Aunque la lluvia los despoja de sus colores, la fila los encamina a recuperarlos. Su formato cíclico conecta la contraportada con la portada para reiniciar la aventura infinitamente.

6) El jardín de Abdul Gasazi de Chris van Allsburg - Edad sugerida: +5 años

Alan acepta cuidar por una tarde a Fritz, el travieso perro de su vecina conocido por morder parientes. Todo transcurre en calma hasta el paseo, cuando Fritz empieza a tirar con fuerza de la correa hasta toparse de frente con un letrero que advierte: "Prohibida la entrada a los perros".

7) Hansel y Gretel de Anthony Browne - Edad sugerida: +4 años

Este álbum ilustrado une la clásica historia de Hansel y Gretel, recopilada por los Hermanos Grimm, con la mirada contemporánea del destacado ilustrador Anthony Browne. La combinación de la tradición oral con su potente arte visual ofrece una lectura fresca, moderna y totalmente original de este emblemático cuento infantil.

8) Para mover el mundo de Pablo Bernasconi - Edad sugerida: +6 años

Pablo Bernasconi propone este libro como un punto de apoyo para conectar ideas y recordar que nadie se salva solo. Concebido como una suerte de acrónimo y manual de uso para habitar el planeta, esta obra nos invita a reflexionar sobre nuestro entorno y a sentir satisfacción con nuestra propia huella.

9) Tableros, el cuerpo está en juego de Magdi Kelisek y Sebastián Dufour - Edad sugerida: +12 años

A través del juego, los cuerpos y vínculos se enlazan en historias donde los personajes arriesgan la vida en escenarios realistas o fantásticos. Desde el ajedrez hasta el go, diversos tableros abordan la identidad, libertad, poder y afectos, convirtiendo cada partida en una intensa metáfora dramática sobre la existencia humana.

10) El juego de los besos de Aidan Chambers - Edad sugerida: +12 años

Este conjunto de inquietantes relatos reúne diversas voces y miradas. Desde diálogos cotidianos hasta cruces temporales en un mismo espacio, cada cuento sugiere una fuerza invisible que mueve y determina los acontecimientos de forma inexplicable y cotidiana, dejando una constante sensación de suspenso y desconcierto al finalizar la lectura.