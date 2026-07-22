Despertó el adolescente que estaba internado tras una golpiza en Carlos Paz

Después de casi dos semanas en coma, Santiago Herrero, el adolescente de 15 años que sufrió una brutal agresión en el centro de Villa Carlos Paz, despertó y mostró avances en su salud. Su mamá, María Laura Tamagnone, relató que su hijo está consciente y que lo primero que hizo al abrir los ojos fue llorar. "Repite el nombre de sus hermanos", dijo emocionada al describir los primeros signos de recuperación. Según contó su mamá en declaraciones a la prensa, Santiago se encuentra muy asustado, pero ya pasó lo peor. "Se movía pero no le sale la voz por tantos días de estar con respirador", explicó Tamagnone, quien también describió el momento en que su hijo abrió los ojos: "Lloraba y estaba con miedo".

La brutal agresión en Villa Carlos Paz

El ataque ocurrió el pasado 9 de julio, cuando un grupo de jóvenes sorprendió a Santiago por la espalda y comenzó a golpearlo en pleno centro de Villa Carlos Paz. Uno de los agresores le pegó un botellazo en la cabeza, lo que le provocó un hundimiento de cráneo, una fisura cerebral y varios coágulos de sangre. Por la gravedad de las lesiones, los médicos debieron operarlo de urgencia para extraer el coágulo más grande y descomprimir el cerebro. La intervención fue clave para salvarle la vida, aunque el pronóstico inicial era reservado y los médicos mantuvieron al adolescente en coma inducido durante varios días para permitir que su cerebro se recuperara de las graves heridas.

La evolución favorable y el alta próxima

Actualmente, Santiago solo utiliza una cámara de oxígeno y, si la evolución sigue siendo favorable, en los próximos días podría recibir el alta de terapia intensiva para pasar a una sala común. La familia del joven difundió un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido, en medio de la angustia que vivieron durante los días en que su estado era crítico. La recuperación de Santiago ha sido lenta pero constante, y los médicos confían en que, con el tiempo y la rehabilitación adecuada, podrá recuperar la mayoría de sus funciones. Su mamá expresó su esperanza de que su hijo pueda volver a hablar con normalidad en los próximos días.

La investigación y los detenidos

Por el hecho, hay cinco detenidos, entre ellos tres menores de edad. Un adolescente de 16 años fue señalado como el presunto autor del botellazo que dejó a Santiago al borde de la muerte. Los mayores permanecen alojados en la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) en Córdoba, mientras que los menores quedaron bajo la órbita del juez de Menores. Hasta el momento, la familia de Santiago no recibió novedades sobre el avance de la causa ni sobre la identidad de los detenidos. El caso sigue bajo investigación mientras el joven continúa recuperándose en el Hospital de Urgencias de Córdoba. La comunidad de Villa Carlos Paz y la familia del adolescente esperan que la Justicia avance rápidamente para esclarecer el ataque y determinar las responsabilidades de los agresores.