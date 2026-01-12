Villa Carlos Paz en el verano 2026: qué actividades hacer y cómo es el clima

Villa Carlos Paz es una de las ciudades más elegidas de Córdoba durante el verano, ya sea para una escapada o irse de vacaciones. Este lugar logra combinar paisajes naturales increíbles con noches vibrantes, una amplia oferta gastronómica y la cartelera teatral más importante del país.
Villa Carlos Paz: cómo es el clima durante el verano
El verano 2026 en Carlos Paz tiene el clásico clima serrano: durante el día, las temperaturas suelen rondar entre los 28°C y 32°C, lo que te permite disfrutar a pleno de los balnearios y las actividades náuticas en el Lago San Roque. Es el momento perfecto para cargar el mate, la heladerita y buscar sombra bajo los sauces.
Sin embargo, es una zona de sierras por lo que las tormentas eléctricas pueden aparecer de forma repentina, refrescando el ambiente y dejando el aire purificado para la noche. Justamente, en las últimas horas del día las temperaturas que bajan a unos agradables 16°C o 18°C, ideales para caminar por el centro sin sofocarse o disfrutar de una cena al aire libre.
Villa Carlos Paz: qué actividades se pueden hacer durante el verano 2026
Durante el verano,Carlos Paz ofrece opciones para todos los gustos. Ya sea que vayas en familia, en pareja, con amigos o solo, la ciudad ofrece una actividad para vos. Entre las propuestas se encuentran:
- Paseos clásicos y vistas panorámicas: no podés decir que fuiste a la Villa si no pasaste por la Aerosilla. Es el plan familiar por excelencia que te regala la mejor postal del lago y la ciudad desde las alturas. Además, el Reloj Cu-Cú sigue siendo la parada obligada para la foto del recuerdo.
- Teatro y espectáculos: este 2026 la cartelera está que arde. Podés elegir entre grandes producciones como "Corto-circuito" con Pedro Alfonso y Julieta Poggio en el Teatro del Lago, o reírte a carcajadas con el Oficial Gordillo en el Luxor. También vuelve la dupla de Nicolás Cabré y Mariano Martínez con una comedia que promete ser el éxito de la temporada.
La aerosilla es uno de los puntos claves para turistas, ya que puede verse toda la ciudad desde arriba
- Aventura y naturaleza: si buscás un poco de acción, podés hacer trekking nocturno al Cerro La Cruz o pasar el día en parques temáticos como Peko's o el complejo de la Aerosilla, que este año sumó opciones de realidad virtual y tirolesa para los más valientes.
- Río y descanso: los balnearios como Playas de Oro o El Fantasio son el punto de encuentro tradicional. Si preferís algo más tranquilo, podés alejarte unos kilómetros hacia Cuesta Blanca o San Antonio de Arredondo para encontrar ollitas de agua cristalina y más calma.