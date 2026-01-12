Villa Carlos Paz en el verano 2026: qué actividades hacer y cómo es el clima

Villa Carlos Paz es una de las ciudades más elegidas de Córdoba durante el verano, ya sea para una escapada o irse de vacaciones. Este lugar logra combinar paisajes naturales increíbles con noches vibrantes, una amplia oferta gastronómica y la cartelera teatral más importante del país.

Villa Carlos Paz: cómo es el clima durante el verano

El verano 2026 en Carlos Paz tiene el clásico clima serrano: durante el día, las temperaturas suelen rondar entre los 28°C y 32°C, lo que te permite disfrutar a pleno de los balnearios y las actividades náuticas en el Lago San Roque. Es el momento perfecto para cargar el mate, la heladerita y buscar sombra bajo los sauces.

En Carlos Paz el clima suele ser caluroso durante el día y fresco por la noche

Sin embargo, es una zona de sierras por lo que las tormentas eléctricas pueden aparecer de forma repentina, refrescando el ambiente y dejando el aire purificado para la noche. Justamente, en las últimas horas del día las temperaturas que bajan a unos agradables 16°C o 18°C, ideales para caminar por el centro sin sofocarse o disfrutar de una cena al aire libre.

Villa Carlos Paz: qué actividades se pueden hacer durante el verano 2026

Durante el verano,Carlos Paz ofrece opciones para todos los gustos. Ya sea que vayas en familia, en pareja, con amigos o solo, la ciudad ofrece una actividad para vos. Entre las propuestas se encuentran: