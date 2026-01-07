Joya oculta entre las sierras: escapada ideal para este 2026, con aguas cristalinas y un paisaje de ensueño.

Existe una paraíso de sierras y playas que muy pocos argentinos conocen y que es ideal para una escapada o unas vacaciones este verano 2026. Argentina está repleta de rincones alejados de los turistas que vale la pena descubrir y este es uno de ellos.

Se trata de La Paisanita, un pueblo ubicado en el Valle de Paravachasca, a solo 10 kilómetros de Alta Gracia y a orillas del Río Anisacate. Este oasis de paz cuenta con diferentes playas para pasar el día, con agua cristalina y rodeadas de sierras.

"Una joya oculta en las sierras de Córdoba a 1 hora de Córdoba capital. Este lugar tiene mucho río, mucha naturaleza y, sobre todo, tranquilidad", cuenta la travel blogger creadora de la cuenta Boleto a la Felicidad, donde comparte diferentes rincones del país para vacacionar.

En el video mostró también fragmentos de la playa La Isla, una de las más lindas del lugar, con agua cristalina y un paisaje único. "Podés alojarte acá mismo o ir y venir en el día desde Alta Gracia por caminos de ripio. Nosotros nos alojamos en Terrambú, en el área de la isla que es preciosa. Sin dudas, este lugar se convirtió en uno de mis favoritos de Córdoba", aseguró la creadora del video.

Qué hacer en La Paisanita

El principal atractivo del lugar es el río Anisacate y sus playas, con rocas y vegetación. Playa La Isla es famosa por su agua transparente y su entorno rodeado de sierras, ideal para ir solo o en compañía, recostarse a leer, hacer un picnic, meterse al agua, tomar sol o simplemente relajarse.

También es ideal para hacer caminatas, trekking y paseos en bicicleta por caminos de tierra que atraviesan el monte y las sierras. Es un destino perfecto para quienes buscan desconectarse.

Cómo llegar desde Córdoba Capital

La forma más fácil de llegar a La Paisanita desde Córdoba capital es en auto. El trayecto dura aproximadamente 1 hora. Primero hay que tomar la Ruta Provincial 5 en dirección a Alta Gracia. Una vez ahí, seguir a hacia el sur por la Ruta Provincial 523, que conecta Alta Gracia con los pueblos del Valle de Paravachasca.

Desde Alta Gracia son solo unos 10 kilómetros. También se puede llegar en transporte público hasta Alta Gracia y desde allí tomar un remis o taxi hasta La Paisanita. Es muy cerca, así que podés ir y volver en el mismo día si no planeás hospedarte ahí.