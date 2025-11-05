Un camino rural es ideal para recorrer la provincia y disfrutar del viaje.

En el norte de la Provincia de Buenos Aires existe un camino que no es muy conocido pero tiene una vista hacia el paisaje de campo que lo convierte en un atractivo en sí mismo. Este ruta une las localidades de Colón y Zárate y permite a quienes la transitan conocer los diferentes pueblos que pertenecen a esos partidos.

Se trata de la Ruta Provincial 31, que comunica las rutas nacionales 7 y 8. Actualmente se están llevando adelante trabajos de repavimentación que buscan optimizar la circulación; el viaje se hará mucho más corto por el arreglo de baches y la ausencia de tránsito pesado.

A los costados del camino hay árboles centenarios, campos cultivados y viejas casonas, creando una atmósfera típica del interior bonaerense. Es una alternativa ideal para quienes desean conectar con la vida rural sin recorrer grandes distancias desde la ciudad, en un trayecto que combina vistas fotografiables, localidades cargadas de historia y un estilo de viaje pensado para ir sin prisa.

A lo largo de un tramo de 38 kilómetros, los trabajos incluyen el mantenimiento de las alcantarillas ya instaladas, la renovación completa de la calzada y la recuperación de las banquinas. Además, se lleva a cabo la limpieza y desobstrucción de estos conductos para garantizar un adecuado drenaje del agua en la zona.

El punto de partida se encuentra en Colón, muy próximo al límite con la provincia de Santa Fe, y desde allí el camino avanza conectando localidades como Rojas, Salto, Carmen de Areco y, finalmente, Zárate. Se estima que los trabajos en marcha mejorarán las condiciones de circulación de unas 70 mil personas, además de agilizar el tránsito de un promedio anual de 6.200 vehículos por día.

