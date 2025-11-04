Es la tierra del alfajor artesanal y está a sólo dos horas de Buenos Aires

Conocida por su especialización en el alfajor artesanal, también sobresalen las parrillas y el ya clásico menú de sabores de Almacén de Sabores en seis pasos.

A casi 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y hogar de la Fiesta del Alfajor Artesanal, la ciudad bonaerense de Rawson revalida cada temporada el título de escapada ideal para elegir en cada fin de semana o feriado.

Fundado en 1 de marzo de 1885 con la llegada del ferrocarril, aunque ya existía con anterioridad, incluso con otros nombres, este rincón del partido de Chacabuco combina gastronomía, paisaje rural e historia de la pampa pujante con fuerte impronta de la colectividad italiana de principios del siglo XX.

¿Qué hacer en Rawson?

Rawson detenta de una identidad marcada con su gastronomía. Conocida por su especialización en el alfajor artesanal, también sobresalen las parrillas y el ya clásico menú de sabores de Almacén de Sabores en seis pasos.

Como epicentro turístico de todo pueblo del interior, la plaza General San Martín condensa los intereses que se apuestan a su alrededor: desde la Iglesia Inmaculada Concepción hasta el Teatro Italiano. Cinco cuadras en dirección a las vías, descansa la Estación de Tren y Museo.

Otro de los puntos a visitar es la Reserva Natural Monte y la nueva propuesta inaugurada en 2025: la fiesta del juguete artesanal. Con su edición ianugural del domingo 2 de noviembre y organizada por “La Desfábrica de Juguetes”, con apoyo de la delegación municipal del pueblo, el evento apostó por redescubrir el oficio de la juguetería y los juegos comunitarios como parte fundamental del patrimonio cultural, como así también acercar a las infancias otros modos de vincularse.

¿Cómo llegar a Rawson desde la Ciudad de Buenos Aires?

El recorrido comienza saliendo de la ciudad por la Avenida General Paz o la Autopista Acceso Oeste, según el punto de partida. Desde allí, se toma la Ruta Nacional 7 (RN7) en dirección a Luján y Chacabuco.

Luego de recorrer unos 160 kilómetros, a la altura del kilómetro 197 de la RN7, se debe tomar el desvío hacia la Ruta Provincial 51 (RP51) con dirección sur. A tan solo 20 kilómetros del cruce, un cartel da la bienvenida al pueblo.