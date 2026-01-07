Verano 2026: ¿Sigue siendo barato comprar en Chile?.

Con el arranque del verano 2026, los argentinos, especialmente desde provincias como Mendoza y la región de Cuyo, vuelven a cruzar la Cordillera con el objetivo de aprovechar precios más bajos en productos de consumo y marcas internacionales. Sin embargo, la ecuación económica que hace atractivo comprar en Chile cambió en el último año y este verano presenta matices que conviene comprender antes de planificar un viaje de compras.

Las cifras de temporadas anteriores ya mostraban un fenómeno consolidado con cientos de miles de argentinos aprovechando las diferencias de precios y el tipo de cambio para hacer turismo de compras en Chile. En enero de 2025, por ejemplo, las llegadas de turistas argentinos a ese país crecieron más del 150% respecto al año anterior, con un fuerte sesgo hacia quienes buscan adquirir productos más económicos.

Además, la actividad comercial generó un aumento de transacciones con tarjetas argentinas en centros de compras chilenos de más de 500% en algunas temporadas.

Sin embargo, el contexto económico actual modificó parte de ese atractivo para 2026 porque el peso chileno se fortaleció frente al argentino, lo que encarece el costo del viaje y reduce el margen de ahorro que muchos compradores solían conseguir con respecto al año anterior. En diciembre de 2025, $1.000 pesos chilenos cotizaban entre $1.640 y $1.700 argentinos, un salto de más del 60% respecto a meses anteriores, afectando directamente el cálculo del turista.

Chile es más barato, pero no para todo

A pesar del impacto del tipo de cambio, muchas comparativas de precios continúan mostrando diferencias significativas a favor de Chile, especialmente en productos tecnológicos, indumentaria y neumáticos.

Un relevamiento de precios mostró diferencias abultadas entre países:

Un Samsung S24 cuesta hasta un 82% menos en Chile que en Argentina.

Las zapatillas deportivas de marcas globales pueden llegar a costar casi 70% menos.

Los neumáticos para autos también se ubican con descuentos de hasta 87% frente a los precios locales.

Todo Noticias

Estos ahorros, que se mantienen pese al cambio, son el principal imán que sigue atrayendo a compradores.

Para muchos consumidores argentinos, Chile sigue siendo un destino atractivo para adquirir productos específicos con diferencia de precio significativa. Sin embargo, el contexto cambiario y el aumento del costo del viaje atenúan parte de esta ventaja en 2026.

Además, hay que considerar que no todos los rubros ofrecen ahorros, alimentos, alojamiento y servicios turísticos pueden tener costos más altos o similares a los de Argentina. Expertos en turismo y economía recomiendan que quienes planifiquen un viaje de compras hagan una lista de productos objetivo, comparen precios actualizados y sumen todos los costos adicionales antes de decidir si conviene hacerlo este verano.