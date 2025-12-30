Hay un destino escondido en Chile con playas y lagos que sorprenden a todos.

En el extremo sur de Chile se encuentra Araucanía, una región que combina paisajes sorprendentes con una rica herencia cultural. Este destino es ideal para quienes buscan relajarse rodeados de naturaleza y, a la vez, conectarse con tradiciones ancestrales durante el verano 2026. La zona está marcada por una diversidad de lagos y acceso al mar que invita tanto al descanso como a la aventura. Las playas, poco exploradas, ofrecen un espacio tranquilo y perfecto para actividades al aire libre, desde caminatas hasta deportes náuticos.

Uno de los grandes atractivos es el contacto directo con la cultura del pueblo Mapuche Lafkenche, una comunidad indígena que mantiene viva su relación con el territorio a través de costumbres y tradiciones únicas. Esta experiencia cultural se suma al encanto natural que caracteriza a la región. Puerto Saavedra, ubicado a 87 kilómetros de Temuco, es uno de los puntos más visitados de Araucanía.

Allí se encuentran playas como la Playa Maule, una extensa franja de arena rodeada de vegetación, ideal para desconectarse y disfrutar de la tranquilidad del sur chileno. Para los que buscan actividades al aire libre, el Parque Costanera es un lugar perfecto para hacer caminatas con vistas panorámicas. Además, el Lago Budi ofrece la posibilidad de paseos en bote o kayak, rodeado por un paisaje natural que invita a la contemplación y el contacto directo con el entorno.

En Playa Los Pinos, los amantes de los deportes acuáticos pueden practicar kayak, velerismo y paseos en bote en aguas calmas, disfrutando de un entorno natural privilegiado que combina aventura y serenidad.

Para llegar a Araucanía desde Santiago, la forma más rápida es volar hasta Temuco, la principal ciudad de la región, y desde allí trasladarse a Puerto Saavedra en auto o transporte público.

También existe la opción de viajar en colectivo y luego continuar con transporte local, lo que facilita el acceso y la movilidad dentro de la zona. Esta región del sur chileno ofrece una combinación única de paisajes naturales y cultura ancestral, ideal para quienes desean experimentar desde el relax absoluto hasta actividades de aventura, siempre con la posibilidad de conocer de cerca una de las comunidades indígenas más representativas del país.

La isla de la Polinesia que está a 7 horas de Argentina

En el corazón del Pacífico se encuentra la Isla de Pascua, un territorio chileno conocido mundialmente por sus misteriosas estatuas de piedra. Pero pocos saben que en su costa norte, en las coordenadas 27.0740° S y 109.3224° W, se ubica Anakena, la única playa de arena blanca de toda la isla. Este rincón tropical, que está a 7 horas de vuelo tras una escala en Santiago, combina historia milenaria con aguas turquesas y un paisaje único que invita a la aventura y la contemplación.

La relevancia de Anakena va mucho más allá de su belleza natural. Según las tradiciones orales de los Rapa Nui, fue aquí donde el rey Hotu Matu’desembarcó hace más de mil años, dando inicio al primer asentamiento polinesio en la isla. Este hecho fundacional convierte a la bahía en forma de media luna en un sitio sagrado y fundamental para la identidad cultural local.