Escándalo en una comisaría por un policía borracho y drogado: disparó 8 veces e hirió a un compañero

Un violento e insólito episodio sacudió a la localidad de Colonias Unidas, provincia de Chaco, durante la madrugada de este martes. Un oficial de la Policía abrió fuego contra el sector de guardia de la comisaría local, efectuando al menos ocho disparos. Como consecuencia, otro agente resultó herido de bala en un brazo y debió ser trasladado de urgencia para recibir atención médica, aunque se encuentra fuera de peligro. Mientras que el oficial detenido dio positivo en las pruebas de alcohol y estupefacientes.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 de la mañana, cuando el agente policial efectuó los disparos. Minutos después del hecho, el hombre fue detenido de forma inmediata. Pese a que los motivos del ataque se encuentran bajo investigación, sospechan de un presunto conflicto interno entre ambos.

La investigación quedó a cargo de la ayudante fiscal N° 2 de General San Martín, Valeria Verón, quien dispuso la intervención del Gabinete Científico para realizar las pericias correspondientes. En el lugar, las autoridades incautaron el arma reglamentaria del acusado (una pistola Bersa calibre 9 mm), vainas servidas, cartuchos y su teléfono celular, elementos que serán clave para esclarecer el móvil del ataque.

De acuerdo con la información publicada por Diario Chaco, entre las medidas impartidas, se ordenó que el acusado sea sometido a exámenes toxicológicos. Horas más tarde, el jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, confirmó que el detenido había dado positivo en las pruebas. Por este motivo, el Órgano de Control Institucional, dependiente del Ministerio de Seguridad, abrió un sumario interno para determinar cuáles serían las responsabilidades del acusado. Asimismo, dictaminaron su apartamiento de la fuerza y sus haberes quedarán retenidos.

Respecto al estado de salud de la víctima, las autoridades informaron que había sido trasladado hacia el centro médico local para que reciba una primera atención, pero, finalmente, fue derivado al Hospital Félix A. Pertile de General San Martín. Allí, le diagnosticaron que había sufrido una fractura multifragmentaria en el brazo baleado y se encuentra alojado en el área de cirugía.

Conforme al avance de la investigación, el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de la Policía de Chaco ordenaron la intervención de la comisaría de Colonia Unidas. La medida quedó oficializada por medio de la publicación de la Disposición N° 3455/2026, en donde argumentaron que la decisión buscará la normalización del funcionamiento de la seccional.

De la misma manera, nombraron como interventor al comisario inspector Cristian Marcelo Coronel. Además de restablecer el orden administrativo y operativo, tendrá a cargo la tarea de elaborar un informe detallado sobre la situación institucional en un plazo determinado de 30 días.

Era docente de plástica, pero se hacía pasar por médica en hospitales: así detuvieron a la estafadora de Chaco

Una mujer de 43 años oriunda de Chaco fue detenida en el partido bonaerense de Tres de Febrero acusada de ejercer ilegalmente la medicina y de usurpar títulos y honores. Se trata de Lidia Mabel Ojeda, quien se hacía pasar por médica y atendía en hospitales públicos utilizando documentación trucha.

La detención de Ojeda se concretó el martes en una vivienda ubicada en la calle Roberto Lage al 888, entre Uruguay y Roque Sáenz Peña, tras un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones del Chaco y efectivos de la provincia de Buenos Aires. Según fuentes policiales, la mujer se encontraba oculta en ese lugar, previamente identificado por los investigadores.

La Policía chaqueña ya había recibido un pedido de colaboración de Buenos Aires. Los agentes seguían el rastro de la mujer desde que la Justicia ordenó su captura a nivel nacional. La Fiscalía de Investigación Penal N°3 del Chaco la acusa de haber presentado títulos falsos para desempeñarse como médica en distintos centros de salud.

Ojeda habría atendido pacientes durante meses, recetado medicamentos y firmado diagnósticos sin contar con formación profesional ni matrícula habilitante. El caso generó mayor preocupación cuando trascendió que algunos de los pacientes que estuvieron bajo su atención murieron.