De Salta a la estratósfera: estudiantes lanzaron un globo con valor científico en una experiencia inédita en el país

En un hito histórico que combina educación, ciencia y tecnología para los estudiantes de Salta de distintos establecimientos educativos lanzaron un globo estratosférico en San Antonio de los Cobres, en el marco de la Conferencia Latinoamericana de la Academia Internacional de Astronáutica (IAA) sobre el Espacio y la Sociedad.

La actividad formó parte de una jornada especialmente orientada a acercar a alumnos de nivel primario y secundario al mundo de la investigación científica y la exploración espacial, permitiéndoles participar de experiencias prácticas vinculadas a las nuevas tecnologías.

La experiencia se convirtió en uno de los eventos más destacados de la agenda de la conferencia internacional y permitió que jóvenes salteños participaran activamente en una actividad con aplicaciones reales en investigación científica y observación atmosférica.

De la escuela al espacio

El lanzamiento se realizó a través del programa educativo Exploradores de la Estratósfera, una propuesta impulsada por la Coordinación de Promoción y Desarrollo Científico y Tecnológico del Ministerio de Educación y Cultura. La iniciativa invita a estudiantes a diseñar cargas útiles para simular misiones espaciales mediante globos estratosféricos de bajo costo.

Estos dispositivos no tripulados pueden ascender entre 20 y 40 kilómetros de altura, alcanzando la estratósfera y transportando instrumentos científicos, cámaras o equipos de comunicación. Su utilización permite obtener imágenes de la curvatura terrestre y recolectar información sobre variables atmosféricas como presión, temperatura y humedad.

En la elaboración de las cargas útiles participaron alumnos de las escuelas técnicas N° 3138, N° 3106 y N° 3100, además de estudiantes del Colegio San María. La transmisión en vivo de la experiencia estuvo a cargo de alumnos de la Escuela N° 6002 Tomás Cabrera.

Durante la jornada también asistieron estudiantes de distintas instituciones educativas de San Antonio de los Cobres, quienes pudieron interiorizarse sobre la importancia de las misiones espaciales, el desarrollo científico y las oportunidades que ofrecen las disciplinas vinculadas a la tecnología y la exploración del espacio.