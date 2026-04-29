Importaciones y caída del consumo: la Unión Industrial del Chaco señaló que la situación "empeora día a día"

La actividad industrial atraviesa un escenario preocupante y las provincias no escapan de esa realidad. El titular de la Unión Industrial del Chaco (UICH), Aldo Kastón, advirtió que “la situación es negativa” y “empeora día a día”.

En medio de la crisis desatada por el presidente Javier Milei y el gobernador Leandro Zdero en territorio chaqueño, Kastón señaló que el combo letal de caída del consumo interno y la imposibilidad de sostener las estructuras operativas está empujando a las fábricas hacia un límite peligroso.

Para el dirigente industrial, el principal freno es la parálisis de las ventas. El empresario explicó que, ante la ausencia de demanda, el almacenamiento de producción deja de ser una estrategia viable para convertirse en una carga financiera. “Si no hay mercado interno, por mayor o menor stock que hagas, te va a quedar stock”, analizó.

A esta situación se suma la urgencia de liquidez para cubrir los costos fijos: “No estamos en condiciones de tener stock porque necesitamos vender la mercadería para reponer y pagar los gastos”, aseguró.

La consecuencia más profunda de la recesión es el recorte de personal. Sin embargo, en el sector industrial, esto no solo representa una estadística de desempleo, sino una pérdida irreparable de capital humano especializado. El representante de la Unión Industrial chaqueña planteó que aquel trabajador "que se va, ya no va a volver" porque "va a otro lado o queda boyando".

Kastón lamentó que las empresas se vean obligadas a prescindir de trabajadores en los que invirtieron años de formación. “Caemos en lo más básico. Nos sacamos de encima personal que ya no se va a recuperar porque en la industria tenemos la cuestión de que los empleados son todos capacitados", sostuvo en declaraciones al canal Ciudad TV difundidas por el sitio Chaco Día por Día.

El representante de la Unión Industrial chaqueña planteó que aquel trabajador "que se va, ya no va a volver" porque "va a otro lado o queda boyando".

Industria nacional a la deriva y pedido de Ley de Emergencia: "No podemos seguir"

La destrucción del entramado productivo a partir de la apertura importadora representa un repliego de las capacidades industriales del país y sus trabajadores. En ese marco, el titular de la Unión Industrial del Chaco apuntó contra la política comercial y la carga impositiva. Kastón criticó que, mientras el mercado local se ve inundado por productos extranjeros que tampoco encuentran salida por la falta de dinero, las pymes industriales siguen asfixiadas por impuestos que se prometieron eliminar.

En un tono contundente, el representante industrial enfatizó que, si se mantiene el actual nivel de presión fiscal frente a una competencia importada desmedida, el desenlace es inevitable: “Le están dando la única posibilidad que tiene la industria, que es de cerrar en estas condiciones, lamentablemente”, apuntó.

Frente a este panorama, pidió de manera urgente una Ley de Emergencia Industrial: "Ya no podemos seguir en estas circunstancias porque entre la luz, los impuestos, el ARCA, y demás, se hace absolutamente inviable”, aseveró al referirse al petitorio de las 10 uniones industriales del norte (UNINOR). “No queremos que nos regalen nada. Hagamos un paréntesis en la cuestión impositiva, en la cuestión de intereses de lo que debemos para poder recomponer nuestras industrias si es posible y comenzar a pagar", señaló.