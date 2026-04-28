Ajuste en Chaco: ATE denuncia salarios bajos, despidos y falta de diálogo con el gobernador Zdero

En línea con los ajuste que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei a nivel nacional, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) filial Chaco rechazó el ajuste que llevó adelante el gobernador Leandro Zdero en toda la administración pública provincial.

En diálogo con El Destape, el secretario general de ATE Chaco, Isaac Chaparro, enfatizó el reclamo por los salarios bajos en la provincia. "Hoy los trabajadores están cobrando sueldos muy bajos y los despidos no han cesado desde que asumió Zdero", exclamó Chaparro.

En esta sintonía, el sindicalista afirmó que desde los sectores gremiales no pudieron establecer diálogo con el Ejecutivo provincial, ni con los ministros de las diversas carteras. "El gobierno no tiene diálogo con los sindicatos, desde que arrancaron sus funciones no hemos tenido oportunidad de llevar adelante una mesa de negociación", sentenció.

La eliminación de los adicionales salariales, como el Fondo Estímulo Productivo, generó una caída significativa en los sueldos de distintos organismos, con casos en los que los trabajadores denunciaron reducciones muy fuertes en sus ingresos. A esto se suma la eliminación de la cláusula gatillo para docentes, lo que dejó los salarios aún más rezagados frente a la inflación. En paralelo, los aumentos otorgados por la gestión fueron considerados insuficientes, ya que quedaron por debajo del ritmo de suba de precios, profundizando la pérdida de poder adquisitivo.

El ajuste también se refleja en el área de salud. Desde distintos sectores se advirtió un deterioro en la prestación de servicios y en la cobertura de la obra social provincial, con dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos. Incluso, hubo intervenciones judiciales que obligaron al Estado a garantizar la provisión de insumos esenciales, lo que expone las falencias del sistema en este contexto.

Panorama crítico

Respecto al ajuste, Chaparro asegura que el estado de los trabajadores es crítico: "En el área de salud se llevó adelante el cese de contrato de vectores de la salud en las distintas localidades del interior de la provincia cuya tarea principal estaba vinculada al Programa Nacional de Chagas, realizando fumigaciones en zonas rurales y colaborando en operativos de control del dengue, algo muy importante para la prevención de enfermedades". Además están solicitando reubicarlos o la reincorporación de los trabajadores.

Además, desde gremio afirmaron el acompañamiento a los trabajadores de SEFECHA, la empresa ferroviaria que el Gobierno provincial decidió cerrar en la que despidió a 67 miembros del personal en el mes de marzo. La medida fue establecida mediante decreto del Ejecutivo provincial donde se resolvió avanzar con el cierre total de la sociedad. "No solo estamos en consonancia con los reclamos de ATE nacional, estamos acompañando a todos los gremios de la provincia y a todos los reclamos que se dan en Chaco", detalló.

El Secretario General también hizo mención a la acción social que lleva adelante el sindicato, en beneficio especialmente de las y los afiliados del interior, y recordó la campaña solidaria para la comunidad de Juan José Castelli que se lleva adelante desde ATE Chaco: "Estamos ayudando a todos nuestros afiliados de esas seccionales que sufren las consecuencias del temporal, ya que sabemos que ahora el estado no está presente para todos".

La UOCRA cuestionó suspensiones sin pago a trabajadores de la construcción en Chaco

La actividad económica cayó un 2,6% en febrero respecto de enero, en un contexto en el que la construcción atraviesa una fuerte incertidumbre por la paralización de obras y la caída sostenida de la inversión pública. En ese marco, el secretario general de UOCRA Chaco, Ariel Ledesma, confirmó que trabajadores vinculados a un acueducto destinado a llevar agua potable a distintas localidades de la provincia fueron suspendidos por 20 días sin goce de haberes.

Se trata del Segundo Acueducto del Interior del Chaco, una obra clave que prevé captar agua del río Paraná, potabilizarla y distribuirla hacia el interior provincial en un plazo estimado de 24 meses. No obstante, el proyecto —considerado estratégico para ampliar el acceso al agua potable en la provincia— enfrenta demoras y dificultades en medio del actual escenario económico.