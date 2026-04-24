Sigue el ajuste de Zdero: Chaco desoye un fallo judicial y no pagó el Fondo Estímulo a estatales

En la provincia de Chaco, el conflicto en el Ministerio de Producción sumó un nuevo capítulo, cuando trabajadores volvieron a manifestarse frente a la Casa de Gobierno el pasado miércoles en reclamo por el pago del Fondo Estímulo. La protesta se da en un contexto de creciente tensión con la gestión del gobernador Leandro Zdero, a quien acusan de incumplir una orden judicial para la restitución del mismo.

El eje del reclamo es el Fondo Estímulo, un adicional que forma parte de sus ingresos y que, según denuncian, fue reducido por decisión del Ejecutivo provincial. Sin embargo, el conflicto se agravó luego de que la Justicia chaqueña ordenara el pago del monto correspondiente al mes de enero y prohibiera cualquier tipo de descuento sobre ese concepto.

Pese a la medida cautelar vigente, los trabajadores aseguran que el Gobierno aún no cumplió con la resolución judicial, lo que incrementó el malestar en el sector. “No se está respetando una decisión de la Justicia”, señalaron desde la movilización, remarcando la gravedad institucional que implica la situación.

Fue así que los trabajadores volvieron a reclamaron el cumplimiento de la Ley 2398-I -Fondo Estímulo-, y denunciaron irregularidades en la liquidación de haberes. En ese sentido, advirtieron que los descuentos aplicados son indebidos y vulneran sus derechos laborales.

Desde el sector anticiparon que, ante la falta de respuestas concretas, el plan de lucha continuará e incluso podría intensificarse en los próximos días. No descartan nuevas movilizaciones y otras medidas de fuerza para visibilizar el conflicto.

El recorte al Fondo Estímulo

En enero, el gobernador Leandro Zdero eliminó el Fondo Estímulo Productivo (FEP), un adicional salarial que los trabajadores del Ministerio de Producción perciben de manera ininterrumpida desde el año 2015. Según denunciaron los empleados, esta medida fue adoptada de forma unilateral y representa un golpe crítico al poder adquisitivo de sus familias, ya que vulnera derechos adquiridos y altera una estructura de ingresos consolidada durante una década.

La gravedad de la situación se refleja en el impacto directo sobre los haberes mensuales de los trabajadores del Ministerio de Producción: aseguran que la quita del FEP se traduce en una reducción de hasta el 95% de sus ingresos totales en los casos más extremos. A través de comunicados y asambleas, advirtió que el Gobierno descontó "el 80%" de su salario, en la que señaló que la medida los deja en una situación de precariedad absoluta.

El conflicto se profundizó en las últimas horas tras detectarse que el fondo no estaba siendo cargado en los sistemas administrativos dentro de los plazos habituales. Según el trabajador del Ministerio de Producción e integrante del gremio Unión Personal Civil de la Provincia (UPCP), Raúl Cantero Garcilazo, la falta de carga del estímulo fue la señal de alerta que disparó las protestas internas y el cese de actividades, en la que inició un reclamo que promete intensificarse si no se llega a una solución que restituya la estabilidad salarial de los trabajadores.

“Empezamos a movilizarnos cuando vimos que no había ninguna resolución firmada y los plazos estaban venciendo. Hicimos asamblea con UPCP y, aun estando en receso administrativo y con muchos compañeros de vacaciones, ayer nos movilizamos más de 200 trabajadores”, relató.

El vínculo Zdero-Milei no funciona

Mientras el gobernador Leandro Zdero se alinea a las políticas liberales de Javier Milei, el informe del INDEC indica que Chaco figura entre los distritos con mayor desempleo a nivel nacional. Este mismo informe que circuló el presidente de la Nación, expuso a sus más fieles aliados a nivel nacional, y ubicó a la provincia el número más alto de la región del NEA.

Los números del INDEC confirmaron que en el Gran Resistencia el desempleo alcanzó al 8,2%, que no solo supera la media nacional del 7,5%. Esta fragilidad laboral se enfrenta, además, a un costo de vida elevado. Según el ISEPCI, una familia chaqueña necesitó en febrero $1.348.922 para no ser pobre. Con la canasta alimentaria rondando los $600.000, el empleo, incluso para quienes lo tienen, no garantiza salir de la pobreza.

A estos costos se suman servicios, transporte y otros gastos esenciales, que elevan el monto necesario para cubrir necesidades básicas por encima del millón de pesos, incluso sin contemplar alquiler ni actividades recreativas.

En esta línea, Zdero se ubicó como el mandatario provincial con mayor cantidad de audiencias solicitadas en la Casa Rosada desde el inicio del gobierno de Javier Milei, según surge del Registro Público de Audiencias del Poder Ejecutivo Nacional.

De acuerdo al relevamiento oficial, Zdero pidió 25 reuniones con funcionarios nacionales entre diciembre de 2023 y enero de 2026, encabezando el ranking de gobernadores que más gestionaron encuentros con el Ejecutivo, y fueron recibidos, en los primeros dos años de la administración libertaria.