Así sería el estadio de Quilmes techado, según la Inteligencia Artificial

El Estadio Centenario de Quilmes es uno de los recintos de la provincia que alberga partidos de Primera División, Copa Argentina y torneos internacionales.

La casa del Quilmes Atlético Club representa uno de los hitos arquitectónicos más importantes del fútbol argentino. Con una capacidad que supera los 30.000 espectadores, el Estadio Centenario se consolida como un escenario de jerarquía técnica y valor histórico. Ahora, la Inteligencia Artificial nos permite ver cómo sería si fuera techado.

La historia del actual recinto de Quilmes comenzó a gestarse a fines de la década del 80. Tras décadas de localía en la histórica cancha de Guido y Sarmiento, la institución inició el proyecto de un nuevo estadio para conmemorar su centenario. La piedra fundamental se colocó en 1987 y la inauguración oficial se produjo el 25 de abril de 1995, en un encuentro frente a Nacional de Montevideo.

La infraestructura fue diseñada bajo estándares modernos, destacándose por su visibilidad y confort. A diferencia de las estructuras de madera del pasado, el Centenario fue concebido íntegramente en cemento. Entre sus hitos de remodelación y equipamiento, según los datos de la web oficial del club, se destacan:

Ampliación de cabeceras: En 1998 se completaron las obras que permitieron cerrar el anillo perimetral, alcanzando la capacidad actual de aproximadamente 30.200 personas.

En 1998 se completaron las obras que permitieron cerrar el anillo perimetral, alcanzando la capacidad actual de aproximadamente 30.200 personas. Sistema de iluminación: El estadio cuenta con un sistema de torres de iluminación de alta potencia que permite el desarrollo de competencias internacionales y transmisiones televisivas en alta definición.

El estadio cuenta con un sistema de torres de iluminación de alta potencia que permite el desarrollo de competencias internacionales y transmisiones televisivas en alta definición. Infraestructura de prensa: Dispone de un sector de cabinas equipadas para medios nacionales e internacionales, además de una sala de conferencias de última generación.

El campo de juego, de dimensiones profesionales (105 x 70 metros), cuenta con un sistema de drenaje optimizado. Con más de 25 años de vigencia, el Estadio Centenario continúa siendo uno de los recintos más funcionales de la provincia, habiendo albergado partidos de Primera División, copas internacionales y encuentros de Copa Argentina.

Así sería el estadio de Quilmes techado, según la IA Gemini

El proyecto se divide en tres ejes fundamentales:

Cierre de codos: Construcción de cuatro nuevas estructuras de hormigón armado para unir las tribunas existentes (Norte, Sur, Este y Oeste). Esto elimina los huecos en las esquinas, creando un anillo continuo que mejora la acústica y la estética.

Construcción de cuatro nuevas estructuras de hormigón armado para unir las tribunas existentes (Norte, Sur, Este y Oeste). Esto elimina los huecos en las esquinas, creando un anillo continuo que mejora la acústica y la estética. Ampliación de la tribuna lateral: En el sector donde antes se ubicaban los carteles publicitarios y la pantalla, se nivelará la altura de la grada con el resto del estadio, instalando nuevas hileras de butacas.

En el sector donde antes se ubicaban los carteles publicitarios y la pantalla, se nivelará la altura de la grada con el resto del estadio, instalando nuevas hileras de butacas. Cubierta integral: Instalación de un techo tensado o de paneles metálicos ligeros con soporte de acero perimetral. La estructura sería "autoportante" para no sobrecargar las tribunas originales, permitiendo una visión libre de columnas.

Así se vería el estadio de Quilmes si fuera techado, según la IA Gemini.

Impacto en la capacidad

Actualmente, el estadio tiene una capacidad aproximada de 30.200 espectadores.

Ganancia por codos: El cierre de las cuatro esquinas sumaría aproximadamente entre 4.500 y 5.500 nuevos lugares, dependiendo de si se diseñan como plateas o sectores populares.

El cierre de las cuatro esquinas sumaría aproximadamente entre 4.500 y 5.500 nuevos lugares, dependiendo de si se diseñan como plateas o sectores populares. Sector de cartelería: La eliminación de los espacios publicitarios para sumar gradas aportaría unos 1.200 lugares adicionales.

La eliminación de los espacios publicitarios para sumar gradas aportaría unos 1.200 lugares adicionales. Capacidad final estimada: El estadio alcanzaría una cifra cercana a los 36.000 - 37.000 espectadores, consolidándose como uno de los más importantes de la zona sur del Gran Buenos Aires.

Así se vería el estadio de Quilmes si fuera techado, según la IA Gemini.

Presupuesto y duración

Obra civil (codos y gradas): Estimado: USD 6.000.000 – 8.000.000 Plazo: 12 – 15 meses

Cubierta metálica / techo: Estimado: USD 12.000.000 – 15.000.000 Plazo: 8 – 10 meses (en simultáneo)

Butacas y acabados: Estimado: USD 1.500.000 Plazo: 3 meses (etapa final)

Total estimado: USD 19.500.000 – 24.500.000 Plazo total: 18 – 24 meses



Esta remodelación no solo aumentaría el aforo, sino que transformaría el estadio en un recinto apto para eventos internacionales y espectáculos musicales de alta gama gracias a la protección climática y la mejora en la presión sonora.