Kicillof lanza el MDF en Avellaneda bajo la premisa de un “peronismo fuerte, amplio y unido”

Axel Kicillof continúa con su armado del Movimiento Derecho al Futuro y este jueves en Avellaneda presenta la propuesta educativa del espacio. Bajo el título “hacia la construcción de una propuesta educativa federal. Defender el sistema educativo es transformarlo”, se presentará un documento que, aún siendo un borrador, se pondrá a debate entre las personas que participen del mismo.

En el escrito se destaca que desde el MDF convocan a “la construcción de una gran fuerza social y política para el desarrollo y la justicia social, que represente a trabajadores, sectores productivos, la ciencia, la educación y la cultura”. Para ello entienden que es posible, “solo con un peronismo fuerte, amplio, unido y con sus raíces en el pueblo”. “Podremos forjar un país más justo, solidario y con oportunidades para todos”, cierra el escrito.

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Del espacio de educación del espacio de Kicillof estará a cargo de Jorge Sileoni, ex director General de Cultura y Educación bonaerense. La confección del escrito final estará bajo su cargo y buscará que sea una construcción amplia y federal. Desde el MDF indicaron que “ante este modelo de especulación financiera, concentración de la riqueza y entrega a intereses extranjeros, se debe construir una fuerza social y política que defienda y represente al trabajo, la producción agropecuaria e industrial, a comerciantes, profesionales, docentes y estudiantes, artistas, científicos, jubilados, asegurando el desarrollo económico con justicia social”.

Según cifras aportadas por el espacio, el presupuesto vigente “consagra el abandono del 6% del PBI dedicado a educación” y del “1% destinado a Ciencia y Tecnología”. Tampoco incluye recursos para la construcción de escuelas, distribución de libros, tecnología, formación docente, entre otros.

El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FoNE-TP) sufrirá un recorte acumulado respecto del 2023 del 93%. La función “educación y cultura” tiene una caída real del 47,3% respecto de lo ejecutado en 2023. También los programas de transferencias dirigidas a los estudiantes, por ejemplo, las Becas Estudiantiles, acumulan un descenso del 76,6% respecto de 2023.

Al respecto, Axel Kicillof reiteró en varias oportunidades que “lo que fortalece a la escuela pública es reconocer sus debilidades, no para destruirla y proponer un diagnóstico sombrío y falso, sino para solucionar errores y deudas: Esa es la transformación, abordar el sistema con la profunda convicción de que hay que defender a la escuela pública para transformarla, mejorarla, encontrar lo que falta y trabajar incansablemente en esa dirección”.

Finalmente detallaron que “la política educativa de La Libertad Avanza desfinanció la educación y abandonó a las provincias a su suerte, sin adoptar medida alguna destinada a resolver sus problemas reales y generando un clima de época hostil a la tarea esencial de la escuela”.

En ese sentido, recordaron que “se eliminó la paritaria docente” y hubo una “reducción de salarios”. Además introdujeron un ‘falso concepto de libertad’, ya que desde el Presidente hasta socios de su gobierno afirmaron que “la libertad también es que, si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”; solo tienen expresiones insultantes respecto de la educación y las y los educadores.