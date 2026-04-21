Kicillof le gana una batalla judicial a Milei y Nación deberá pagar el recorte de la caja de jubilados

El gobierno bonaerense participó este martes de la segunda audiencia que la Corte Suprema habilitó por el recorte de fondos que hizo Javier Milei en relación a la caja de los jubilados bonaerenses por más de $2 billones. El gobernador Axel Kicillof encabezó la audiencia y, tras la salida, confirmó a El Destape que el próximo 10 de junio -en la tercera audiencia-, el Gobierno Nacional “hará una propuesta concreta de cuáles serían los montos concretos a transferir”.

“Hoy estamos discutiendo la Caja de los Jubilados que Nación le tiene que transferir a la Provincia. A 10 de las 13 provincias que tienen caja de jubilados propia ya les llegó una transferencia de Nación. Nosotros venimos solicitando esto hace tiempo y lo terminamos judicializando”, remarcó. En ese sentido, el mandatario contó que en la segunda audiencia “hubo un compromiso para una tercera audiencia en donde tiene que haber una propuesta concreta del gobierno Nacional de cuáles serían los montos concretos a transferir”.

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El gobierno provincial le reclama a la gestión de Javier Milei una deuda en concepto de fondos previsionales -la caja de los jubilados bonaerense que funciona a través del Instituto de Previsión Social (IPS)- por un poco más de $2 billones. En la presentación ante la Corte Suprema se detalló que se deben “anticipos recibidos y adeudados por la Nación”, “actualización de los anticipos 2023”, “fondos del anticipo 2024 más su actualización (base 2020)”, y “diferencia entre el déficit del Estado Nacional y los anticipos sin actualizar correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020”, que daba un total de $681.024.286.169,70 en febrero de 2024. A la fecha, el monto alcanza los $2,2 billones.

En esta audiencia, también estuvieron presentes Pablo López, ministro de economía bonaerense; Marina Moretti, presidenta del IPS, y Santiago Pérez Teruel, asesor General de la provincia de Buenos Aires. Por el Gobierno Nacional asistieron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario Legal y Administrativo, José Ignacio García Hamilton, y asesores de ANSES. Desde el gobierno Nacional argumentaron que “estaban haciendo auditorías”, excusa que no fue suficiente para el máximo Tribunal.

El reclamo del gobierno bonaerense vigente es uno de los 7 presentados ante la Corte Suprema. "El Gobierno Nacional tiene una deuda con nosotros de más de $15 billones", dijo Kicillof y ejemplificó con el presupuesto actual de provincia de Buenos Aires: "Tenemos $44 billones, la deuda es casi un tercio de nuestro presupuesto".

Las 7 denuncias de PBA ante la Suprema Corte de Justicia

La provincia de Buenos Aires mantiene siete procesos judiciales en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todos en competencia originaria, y están vinculados a recortes o eliminación de fondos nacionales.

De esta manera presentaron denuncia por el recorte en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI); el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID); el Fondo Compensador del Transporte del Interior; el recorte en el Sistema de Boleto Integrado (SUBE – AMBA); el Fondo Nacional de Bosques Nativos, el cargo en boletas de gas para obras gasíferas de ENARGAS, y las transferencias ANSES no realizadas por déficit previsional provincial.

La mayoría de los escritos cuestiona distintos Decretos de Necesidad y Urgencia que firmó Javier Milei, y decretos o decisiones administrativas que suprimieron transferencias federales. Al respecto, López recordó que “las deudas que el Gobierno nacional mantiene con las y los bonaerenses entre transferencias no automáticas y obras inconclusas totalizan los $15,6 billones”. “Desde la gestión del gobernador Axel Kicillof seguiremos insistiendo para que el Gobierno nacional cumpla con las obligaciones que tiene con nuestra Provincia y recuperar los recursos que pertenecen a las y los 17 millones de bonaerenses”, concluyó.

Los reclamos se producen en un contexto de fuerte caída de la recaudación debido a la recesión que atraviesa nuestra Provincia y el país producto de las políticas económicas nacionales. Desde hacienda recordaron que la provincia de Buenos Aires “se encuentra gravemente perjudicada por el régimen de coparticipación federal de impuestos, a través del cual a pesar de aportar el 38% de la recaudación recibe sólo el 7% del total de lo recaudado, mientras Nación concentra el 70%”.