El intenso fenómeno climático que se avecina: tiempo más húmedo, frío y lluvias

Tras el inicio de una semana marcada por la estabilidad, la presencia de un frente inestable dominará las condiciones meteorológicas en gran parte de la Argentina durante las próximas horas. Por ende, el fin de semana dará paso a un escenario marcado por un tiempo húmedo, fresco y lluvias.

Varias ciudades de la provincia de Buenos Aires se vieron afectadas por la llegada de los fenómenos desde el lunes, condición que se extenderá hasta el fin de semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este jueves se esperan mínimas de entre 12 y 13, y máximas de 17 en el AMBA.

De cara al fin de semana, las condiciones climáticas coincidirán con la continuidad de la alerta violeta emitida por el SMN por bancos de niebla y reducción de visibilidad en sectores de la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo seguirá el tiempo?

Por otro lado, el SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para los siguientes días:

Jueves 4: se espera que el cielo se mantenga parcialmente nublado y que la temperatura se eleve levemente entre los 14°C de mínima y los 17°C de máxima.

se espera que el cielo se mantenga parcialmente nublado y que la temperatura se eleve levemente entre los 14°C de mínima y los 17°C de máxima. Viernes 5: la jornada se mantendrá mayormente nublada y se elevará un poco más la temperatura al ubicarse entre los 14°C de mínima y los 19°C de máxima.

la jornada se mantendrá mayormente nublada y se elevará un poco más la temperatura al ubicarse entre los 14°C de mínima y los 19°C de máxima. Sábado 6: el día comenzará con nubosidad y llegarán las lluvias aisladas por la tarde hasta la noche, al tiempo que la temperatura se encontrará entre los 15°C y los 18°C.

¿Cuándo empieza el invierno en Argentina 2026?

Algunos consideran que el invierno comenzó el 1° de junio, porque inició formalmente el periodo de los tres meses más fríos del año y el período que los climatólogos usan para facilitar comparaciones entre distintos años, pero si bien las temperaturas continúan bajas, el invierno oficial no comienza hasta mediados de junio.

Sin embargo, desde el punto de vista astronómico y oficial, la fecha exacta del comienzo del invierno está marcada por el solsticio de invierno, es decir, el momento en el que el eje terrestre aleja al hemisferio sur lo máximo posible del Sol. En ese sentido, en Argentina el invierno comienza oficialmente el domingo 21 de junio a las 05:24 de la mañana, según el Instituto de Astrofísica de La Plata.

A partir de ese momento comienzan los días más cortos y las temperaturas mucho más bajas, la estación se extiende hasta el equinoccio de primavera, que este año está previsto para el 22 de septiembre.