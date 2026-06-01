El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cómo será el invierno 2026. Según un informe del organismo nacional, el trimestre de junio, julio y agosto tendrá un clima con temperaturas más altas, poco habituales para la época y se esperan precipitaciones superiores a lo normal en varias regiones del país.

Tanto el otoño como gran parte del invierno presentarán altas chances de registrar valores por encima de lo normal. El reporte del SMN indica una mayor probabilidad de temperaturas elevadas y se espera que en toda la provincia de Buenos Aires, además de La Pampa, Misiones, Corrientes y sectores de Mendoza, Formosa, Chaco y Santa Fe, se registren precipitaciones superiores a lo habitual. Las probabilidades podrían superar el 50%.

A excepción de Tierra del Fuego y parte de Santa Cruz, en el resto de la Patagonia también se prevé más lluvia de lo normal, aunque con menor intensidad.

Cómo será el invierno en el AMBA y la provincia de Buenos Aires

En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la provincia, las precipitaciones podrían superar los 120 milímetros durante el trimestre. Sin embargo, este dato no contempla la intensidad que podrían tener los eventos: que haya más lluvia no implica necesariamente tormentas más fuertes ni, en consecuencia, mayores inundaciones. Solo indica un mayor volumen de acumulación.

Este lunes, el SMN emitió una alerta naranja por tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires, lo que implica la posibilidad de fenómenos que pueden poner en riesgo a la población. En tanto, en sectores de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego rige una alerta amarilla, que puede causar daños menores e interrupciones en la vida cotidiana.

Cómo será el invierno 2026 en Argentina

Las provincias del Noroeste argentino (NOA) y Cuyo atraviesan su estación seca. El informe no precisa anomalías puntuales en esas regiones, pero distintos estudios detectaron una tendencia sostenida a la baja de las precipitaciones en los últimos 15 años, un fenómeno que los especialistas llaman "megasequía". En estas zonas se proyectan las mayores anomalías térmicas del país, con temperaturas por encima de lo normal.

De todas maneras, gran parte del territorio aparece con tonos rojos vinculados a temperaturas más altas. La señal se intensifica hacia la región afectada por la megasequía y se va disipando de manera gradual hacia otras zonas.

Las provincias con mayor probabilidad de anomalías térmicas se incluyen sectores de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan y parte de la provincia de Buenos Aires. Mientras que el resto del país, incluido el AMBA, presenta una probabilidad de hasta 45% de tener temperaturas superiores a lo habitual.