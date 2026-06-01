Un ataque con drones mata a un niño y hiere a 11 personas en la región de Jersón, según gobernador

Un funcionario designado por Rusia dijo que un dron ucraniano impactó en un edificio de viviendas de una zona controlada por Rusia perteneciente a la región meridional de Jersón y causó la muerte a un niño y heridas a otras 11 personas.
Vladímir Saldo, gobernador designado por Rusia de las zonas controladas por este país en la región de Jersón, escribió en Telegram que el ataque tuvo lugar en la ciudad de Henichesk, a orillas del mar de Azov.
En Ucrania, 40.000 personas se quedaron sin electricidad tras un ataque ruso contra la región de Chérnigov, en la frontera con Rusia, según informó una empresa energética local en Telegram, mientras ambas partes continúan intercambiando ataques desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022.
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Las conversaciones mediadas por Estados Unidos para avanzar hacia un acuerdo de paz se han estancado, ya que Washington se ha centrado en el conflicto en Irán.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una entrevista emitida el domingo, dijo que quería seguir adelante con las conversaciones para garantizar la paz con Rusia antes de la llegada del invierno, a fin de aprovechar la mejorada posición estratégica de Kiev.
(Reporte de Ron Popeski y Jekaterīna Golubkova; edición de Chris Reese; edición en español de Jorge Ollero Castela)