La emotiva despedida de una figura de El Nueve.

Karina Gao, reconocida cocinera del mundo de la televisión, se despidió este último viernes 29 de mayo de Qué Mañana!, el ciclo que Julián Weich conduce en El Nueve. "Te queremos mucho, ya lo sabés", deslizó este, mientras ella no podía contener las lágrimas.

Tras esto, la producción pasó un compilado con los mejores momentos suyos en el ciclo y, al terminar, le acercaron un ramo de flores. "No tengo palabras... Realmente, para mí, esto es una familia", alegó, agradeciendo profundamente "que me hayan recibido cuando llegué de China, en uno de los programas más exitosos de Argentina".

"Poder estar acá, al lado de los más grandes, significa mucho. Les agradezco de corazón. Y a ustedes del otro lado también por mirarnos todos los días, su tiempo vale", expresó a modo de cierre, para embarcarse en un proyecto tan codicioso como enriquecedor.

El nuevo proyecto de Karina Gao

La mujer nacida en Asia había anunciado a principios de este 2026 el nuevo cambio que haría en su vida, tanto a nivel personal como profesional: un viaje por el mundo. "Fueron muchas charlas, dudas y miedos, pero también una certeza muy profunda porque, aunque no tengamos todas las respuestas, hay momentos en la vida en los que simplemente sabés que es ahora", contó en redes sociales aquella vez.

En diálogo con DDM, en tanto, profundizó: "Nos vamos los cinco (ella, su marido y sus tres hijos), con cuatro valijas chiquitas y una grande. La idea es arrancar en Australia y después ir volviendo". Además, señaló: "Lo vamos a hacer en un año. Los chicos van a hacer homeschooling (educación en casa). No son vacaciones, es vivir viajando, nómade".

Karina Gao junto a su esposo.

Respecto a la organización, explicó: "A la mañana vamos a trabajar y los chicos a estudiar". "Nuestra casa la vamos a alquilar y el auto lo vamos a vender. Está todo muy calculado", aseveró.