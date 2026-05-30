Cómo imprimir la credencial de PAMI en 2026: el paso a paso

La credencial con QR puede imprimirse y utilizarse en farmacias y clínicas.

Miles de afiliados de PAMI todavía buscan una manera simple de descargar e imprimir su credencial para usarla en farmacias, clínicas y consultorios. En 2026, el organismo mantiene vigentes distintas modalidades para identificarse y acceder a prestaciones médicas, incluso para quienes ya no tienen la tarjeta plástica tradicional o necesitan resolver el trámite desde su casa.

La opción más utilizada actualmente es la credencial provisoria con código QR, que puede descargarse online y luego imprimirse en papel. Según informó PAMI, este formato tiene validez para retirar medicamentos, validar turnos y realizar trámites médicos o administrativos sin necesidad de esperar un envío físico.

Qué datos necesitás para descargar la credencial de PAMI

Para generar la credencial provisoria desde la página oficial, el sistema solicita una validación de identidad. Entre los datos requeridos figuran el número de afiliación, el sexo registrado en el DNI, el número de documento y el número de trámite de 11 dígitos.

Desde el organismo explicaron que esta actualización busca reforzar la seguridad y proteger la información personal y clínica de cada afiliado. El trámite puede hacerse desde un celular, una computadora o una tablet con acceso a internet.

Una vez completados los datos, el sistema permite descargar la credencial para guardarla en el teléfono o imprimirla en papel. Para muchos jubilados y pensionados, esta última alternativa sigue siendo la más práctica al momento.

Paso a paso: cómo imprimir la credencial provisoria con QR

El procedimiento es rápido y puede hacerse en pocos minutos. Primero hay que ingresar al apartado de credenciales de PAMI y completar la información personal que solicita el sistema para validar la identidad del afiliado.

Después de esa verificación, la credencial provisoria con QR queda lista para descargar. El archivo puede imprimirse inmediatamente y utilizarse en cualquier prestador adherido al sistema de salud de PAMI. Un dato importante es que este formato no tiene vencimiento. Por ese motivo, una vez descargada, la credencial puede seguir utilizándose sin necesidad de renovarla periódicamente.

Cuáles son las credenciales válidas en 2026

Actualmente, PAMI reconoce cuatro modalidades oficiales para acreditar identidad y acceder a prestaciones. Entre ellas se encuentran la credencial plástica tradicional, la credencial digital disponible en la aplicación Mi PAMI, la credencial provisoria con QR y la credencial provisoria ticket.

En cambio, dejaron de tener validez algunos formatos anteriores. El organismo aclaró que la credencial provisoria sin QR y el viejo modelo de credencial ya no sirven para realizar trámites ni acceder a la atención médica.

PAMI mantiene varias opciones vigentes para jubilados con dificultades digitales.

Por eso, quienes todavía tengan una versión antigua deberían actualizarla cuanto antes para evitar demoras o inconvenientes en farmacias, clínicas o centros de salud.

Qué pasa si no podés hacer el trámite online

No todos los afiliados cuentan con el número de trámite del DNI o tienen facilidad para realizar gestiones digitales. Para esos casos, PAMI mantiene una alternativa presencial mediante las terminales de autogestión ubicadas en agencias y UGL.

Desde esas terminales puede imprimirse la llamada credencial provisoria ticket, que también tiene validez para acceder a prestaciones médicas y hacer trámites habituales. El objetivo del sistema actual es ofrecer distintas opciones para que ningún jubilado o pensionado quede excluido por cuestiones tecnológicas.