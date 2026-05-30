DT de México valora fortaleza mental de jugadores para armar convocatoria de Mundial

El director técnico de la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre, aseguró el viernes que la fortaleza mental de los jugadores ‌será un aspecto muy importante ‌que tomará en cuenta cuando arme la convocatoria definitiva para el Mundial.

El estratega de 67 años tiene tres semanas trabajando con 12 jugadores de la liga mexicana y con los que militan en el extranjero y que se fueron incorporando para la parte final de la preparación con rumbo a la Copa del Mundo.

"No es lo mismo jugar en Qatar, Japón o ​Sudáfrica, a miles de ⁠kilómetros, que jugar en casa, eso te obliga a tener una ‌fortaleza mental para soportar cualquier escenario. Bajo ese esquema tengo ⁠que ir viendo filtros y procesos selectivos ⁠en los cuales llegas a ser injusto sin proponertelo, pero tienes que esperar un escenario en el cual todos tengan un equilibrio emocional y sean ⁠capaces de soportar cualquier eventualidad del juego que se pueda presentar", ​dijo Aguirre en conferencia de prensa previa a un ‌partido de preparación ante Australia.

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"La lista ‌está abierta, tomaremos una decisión, no es fácil, es la parte ⁠más compleja. La elaboración de la lista genera siempre polémica porque va a sobrar gente y va a faltar gente, intentamos encontrar a los mejores 26 jugadores mexicanos a nuestro entender, esperemos decidirlo bien", agregó.

Se espera ​que Aguirre dé ‌a conocer el domingo la convocatoria definitiva para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

En los últimos partidos de preparación para la Copa del Mundo, México enfrentará el sábado a Australia en el estadio Rose Bowl de Pasadena, ⁠California, y cerrará su preparación el 4 de junio cuando juegue ante Serbia en el estadio Nemesio Diez de Toluca, en el centro de México.

"Australia es un país que siempre ha tenido un nivel alto de fútbol, es un buen ensayo para el Mundial tanto para ellos como para nosotros. Es un equipo que tiene jugadores muy importantes, tiene mucha velocidad enfrente y eso nos va ‌a complicar, pero esperemos que ambas selecciones demos un buen partido", apuntó Aguirre.

En el Mundial, la selección mexicana jugará el partido inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio en el estadio Ciudad de México.

Tras enfrentar a Sudáfrica en actividad del Grupo A, México jugará ante Corea del Sur el 18 de ‌junio en el estadio Guadalajara, y cerrará la fase de grupos ante República Checa el 24 de junio en el estadio Ciudad de México.

"Todos estamos en nuestro ‌legítimo derecho de ⁠pensar en grande, mucha gente se hace ilusión, estamos en casa y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, es un ​compromiso que tenemos todos con nuestro país y afición", señaló el estratega que dirigió a México en los Mundiales de 2002 y 2010 donde la selección mexicana fue eliminada en los octavos de final .

Con información de Reuters