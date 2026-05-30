Convocatoria de Canadá para Mundial incluye a Davies y al máximo goleador David

Alphonso Davies ​jugará con Canadá en el Mundial, y el anuncio de la lista final de 26 convocados, sin grandes sorpresas, disipó el viernes los temores de la ‌nación de que el capitán lesionado ‌no se recuperara a tiempo.

Como se esperaba, Davies, del Bayern de Múnich, está incluido en la convocatoria, al igual que otros jugadores destacados como Jonathan David, de la Juventus.

La convocatoria de la selección canadiense fue anunciada por televisión, con imágenes grabadas con drones que mostraron una pancarta con el nombre de cada miembro en lo alto de la emblemática Torre CN de Toronto.

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Gran parte de la conversación en torno al anuncio ha ​girado en torno a Davies, ⁠quien sufrió una lesión en el tendón de la corva en la semifinal ‌de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain.

El seleccionador de Canadá, ⁠Jesse Marsch, ya había confirmado la presencia de ⁠Davies en la selección. El director técnico estadounidense también indicó que Davies se uniría al resto del equipo en Edmonton el 31 de mayo, para que pudiera recuperarse de su ⁠lesión.

Sus compañeros entrenaron esta semana en Charlotte, Carolina del Norte.

Marsch ha tenido ​dificultades para elegir a su portero titular, admitiendo sentirse "atormentado" al ‌tener que decidir entre Maxime Crépeau del Orlando ‌City y Dayne St. Clair del Inter Miami. No se espera que anuncie ⁠su decisión hasta dentro de unos días.

Davies es una excepción al anonimato general de los futbolistas para la mayoría de los canadienses, quienes prefieren el hockey sobre hielo, el fútbol americano, el baloncesto y el béisbol. El lateral de la Bundesliga es conocido ​por millones de ‌personas y atrajo a multitudes de aficionados en el Mundial de 2022.

David también cuenta con un gran número de seguidores en Canadá, particularmente entre sus millones de ciudadanos de ascendencia italiana y haitiana.

Un jugador popular de la selección de 2022 no está en la plantilla: Junior Hoilett. El veterano miembro ⁠del equipo ha disminuido su ritmo a sus 33 años, y Marsch es conocido por priorizar la velocidad.

Marsch es un entrenador destacado, que dirigió tanto al RB Leipzig de Alemania en 2021 como al Leeds United de Inglaterra en la temporada 2022-23, además de haber ganado numerosos títulos en la MLS, tanto como entrenador como jugador.

El fútbol se ha convertido en un deporte mucho más popular entre los espectadores en Canadá en los últimos años, con ligas ‌de fútbol en inglés y español que gozan de gran popularidad, la formación de una liga nacional y el fuerte apoyo de los aficionados a la Major League Soccer.

En la Copa del Mundo, Canadá quedó instalada en el Grupo B junto a Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza. El Mundial, coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá se jugará entre el ‌11 de junio y el 19 de julio.

A continuación la lista de 26 futbolsitas convocados por Marsch:

Porteros: Maxime Crépeau (Orlando City), Owen Goodman (Barnsley), Dayne St. Clair (Inter Miami).

Defensas: Moïse Bombito (OGC Nice), Derek Cornelius (Olympique de ‌Marseille), Alphonso Davies (Bayern Munich), ⁠Luc de Fougerolles (Fulham), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire).

Centrocampistas: Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière y ​Jacob Shaffelburg (LAFC), Stephen Eustáquio (Porto), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (US Sassuolo Calcio), Liam Millar (Hull City), Jonathan Osorio (Toronto), Nathan Saliba (Anderlecht).

Delanteros: Jonathan David (Juventus), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (Mallorca) y Tani Oluwaseyi (Villarreal).

Con información de Reuters