Los 5 técnicos que pueden ser el DT de Boca si se va Claudio Úbeda

Quién podría ser el DT de Boca si se va Claudio Úbeda.

Boca Juniors ya trabaja en el posible nuevo entrenador por las dudas, si es que Claudio Úbeda decide marcharse. El presidente e ídolo del club de La Ribera, Juan Román Riquelme, baraja opciones por si no continúa el "Sifón". El contrato del ex Racing y Huracán se extiende hasta el 30 de junio, por lo que la disputa del Mundial 2026 en Norteamérica le dará tiempo al "Xeneize" para tomar una decisión al respecto.

Por el momento, hay un hermetismo absoluto en la institución "azul y oro" con relación al probable flamante estratega. Desde la dirigencia no quieren decir algo para que no se malinterprete, aunque por lo bajo siempre hubo técnicos que les gustaron más que otros a la hora de pensar en una hipotética llegada a La Bombonera. "La decisión ya la tomó Riquelme, la sabe él solo y no va a cambiar según cómo le vaya a Úbeda en la Copa Libertadores...", disparó el cronista Augusto César en ESPN F90 por la televisión.

Los 5 entrenadores que pueden llegar a Boca si Úbeda no sigue

Antonio Mohamed

El exdelantero de Boca entre 1991 y 1992, de 56 años, quedó en la mira de algunos hinchas cuando supuestamente no le quiso hacer un gol a su amado Huracán en La Bombonera. Al margen de aquella situación, actualmente los fanáticos lo valoran en las redes sociales: fue multicampeón como DT, tiene una personalidad fuerte para meter mano y ya dijo en varias ocasiones que dirigir al "Xeneize" es un gran desafío que le falta en su carrera.

Con equipos ofensivos y directos, el "Turco" acumula once campeonatos entre los trofeos con Atlético Mineiro (Brasil); Toluca, Tijuana, América y Monterrey (México) e Independiente. Vigente bicampeón de la Liga MX al mando de Toluca, su salida no es sencilla: tiene contrato en México hasta diciembre del 2026, aunque con una cláusula de salida en junio. De marcharse antes, los "Diablos Rojos" reclamarán una suma importante de dinero a modo de resarcimiento, pero todavía se desconocen los montos

Ricardo Zielinski

El DT de Belgrano de Córdoba cae bien en Brandsen 805 aunque no tiene un vínculo directo con el club, sino que les provocó dos sonrisas históricas a los hinchas contra River Plate: lo mandó al descenso en 2011 y le acaba de ganar la final del Torneo Apertura. Con mucha experiencia en instancias decisivas y un conocimiento amplio acerca de todas las categorías del fútbol argentino, puede llegar a reunir consenso en la Comisión Directiva.

Si bien siempre estuvo vinculado con un estilo de juego más defensivo, el estratega de 66 años mutó en el actual ciclo al mando del "Pirata". De hecho, juega con tres mediocampistas ofensivos de buena técnica y un centrodelantero. El punto en contra en este caso es que le fue mal en los dos equipos grandes que dirigió hasta ahora: Racing e Independiente.

Rodolfo Arruabarrena

Muy querido desde su etapa híper ganadora como lateral izquierdo, el "Vasco" tiene una muy buena relación con Riquelme desde que jugaron juntos tanto en Boca como en Villarreal. Tiene varias ventajas en la actualidad: se encuentra libre y ya conoce lo que significa dirigir al "Xeneize", donde cosechó dos títulos en 2015.

Con un estilo de juego ofensivo pero también pragmático, fue campeón además en Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Además, el exfutbolista de 50 años hizo buenas campañas en Tigre, Nacional de Uruguay y la liga de Egipto.

El Vasco Arruabarrena ya dirigió y fue campeón como DT con Boca.

Eduardo Domínguez

Al múltiple campeón con Estudiantes de La Plata no le va tan bien en Atlético Mineiro de Brasil, aunque acaba de clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo no juega bien, sufre y es cuestionado por buena parte de la prensa y de los hinchas.

A los 47 años, el "Barba" parece haber alcanzado su madurez en esta función y se destaca por la seriedad en su trabajo. Además, ya fue campeón con Colón de Santa Fe, sus equipos suelen jugar con un 4-2-3-1 y el vínculo que lo une indirectamente con Boca es que es el marido de la hija de Carlos Bianchi. Siempre se lo mencionó, aunque por ahora nunca se concretó su arribo a La Bombonera.

Cristian "Kily" González

De buen trabajo en Rosario Central y en Unión de Santa Fe, le fue mal en su último paso en Platense, luego de que el "Calamar" fuera campeón en el primer semestre. Si bien pasó por Boca como jugador, el hecho de tener poca experiencia y no haber sido campeón le juega en contra. De cualquier manera, conserva una buena relación con Riquelme y también está libre, otro ítem a favor.