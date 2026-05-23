Boca Juniors sufrió una baja sensible: una figura se lesionó y no jugará un partido decisivo de Copa Libertadores.

A días de un encuentro determinante para su futuro internacional, Boca Juniors recibió una noticia que golpeó de lleno la planificación del cuerpo técnico. Miguel Merentiel, una de las piezas más importantes del equipo en ataque, sufrió un desgarro y quedó descartado para el próximo compromiso de Copa Libertadores ante la Universidad Católica, clave para clasificar a la siguiente ronda.

La preocupación se instaló rápidamente en el mundo Boca. Merentiel, habitual titular y uno de los futbolistas más determinantes del equipo durante la temporada, sufrió una lesión muscular que lo dejará afuera del encuentro del próximo jueves 28 de mayo, un duelo determinante para las aspiraciones del club en el certamen continental.

La baja del delantero uruguayo llega en un tramo decisivo del semestre, con Boca obligado a ganar para acceder a octavos de final. El atacante venía siendo uno de los futbolistas más regulares del equipo y su ausencia representa un problema importante para el entrenador, que ahora deberá reorganizar el frente ofensivo.

Merentiel había terminado con molestias físicas el último encuentro frente a Cruzeiro y, tras realizarse estudios médicos en las últimas horas, se confirmó el desgarro. Aunque desde el club todavía manejan cautela con los tiempos oficiales de recuperación, todo indica que el uruguayo necesitará varias semanas para volver a las canchas.

El reemplazante de Merentiel y la espera por Adam Bareiro

La ausencia de Merentiel obliga ahora al entrenador a buscar alternativas inmediatas para afrontar un compromiso decisivo. Boca necesita una victoria en la Libertadores y no tiene demasiado margen de error, por lo que el reemplazante del uruguayo será una de las grandes incógnitas en los próximos días.

Entre las opciones aparecen futbolistas con características distintas, algo que podría modificar incluso el esquema táctico del equipo. El cuerpo técnico analiza el ingreso de Exequiel "Changuito" Zeballos a la espera de lo que suceda con Adam Bareiro, quien también sufrió un desgarro y aún es duda para el encuentro con los chilenos.

Además, la lesión vuelve a poner el foco sobre un problema recurrente en Boca durante la temporada: las dificultades físicas y la cantidad de futbolistas que pasaron por la enfermería en momentos importantes del calendario.

Qué necesita Boca para pasar a octavos de final de la Copa Libertadores

Al "Xeneize" de Úbeda sólo le sirve ganar para meterse en la próxima ronda del torneo continental. Si lo logra y Cruzeiro no derrota a Barcelona de Ecuador será el líder del Grupo D, pero si los brasileños suman de a tres, al igual que el conjunto "Azul y Oro", clasificarán ambos dejando a los trasandinos en puestos de Sudamericana. Si los del "Sifón" caen o empatan ante la Universidad Católica en condición de local quedarán terceros y no seguirán en el certamen.

Cuándo juega Boca vs. Universidad Católica de Chile por la Copa Libertadores

El duelo entre Boca y la Universidad Católica tendrá lugar el próximo jueves 28 de mayo en La Bombonera desde las 21.30. El colombiano Wilma Roldán será el encargado del arbitraje y la transmisión que estará a cargo de la pantalla de Fox Sports y la plataforma Disney+ en su versión Premium.