Boca quiere repatriar a Felipe Loyola: la negociación por el primer refuerzo que busca Riquelme

Boca Juniors ya negocia por un jugador que brilló en el fútbol argentino. Juan Román Riquelme busca cerrar el primer refuerzo.

Mientras define su futuro en la Copa Libertadores 2026, Boca Juniors también acelera en el mercado de pases. La dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, ya inició gestiones por Felipe Loyola, uno de los jugadores que más interés despierta en el "Xeneize" tras su paso por el fútbol argentino. El lateral chileno aparece como prioridad para reforzar un sector clave del equipo de cara al segundo semestre.

En medio de la tensión deportiva que implica buscar la clasificación a los octavos de final de la Libertadores frente a Universidad Católica, Boca también trabaja intensamente en la planificación del próximo mercado de pases. Y el nombre que comenzó a tomar fuerza puertas adentro el del versatils futbolista chileno, de gran paso por Independiente.

Según reveló este viernes el periodista Diego Monroig en el programa Buen Día de ESPN, la dirigencia del "Xeneize" ya mantuvo contactos con el entorno de Loyola, a quien vienen siguiendo desde al menos un año gracias a su rendimiento en el "Rojo", donde disputó 62 partidos.

Actualmente, Loyola milita en el Pisa de Italia, recientemente descendido a la Serie B de Italia, institución en la que jugó apenas 10 partidos en el segundo semestre. El lateral y mediocampista había arribado al club europeo a comienzos de 2026 a cambio de siete millones de euros más bonos por objetivos, una cifra importante que ahora Boca intentará negociar.

La secretaría de fútbol considera indispensable sumar variantes en el lateral derecho, una zona donde el equipo mostró irregularidad durante buena parte de la temporada, ya que ni Marcelo Weigandt ni Juan Barinaga pudieron adueñarse del puesto. Por eso, el exjugador de Huachipato aparece como una de las prioridades absolutas de Riquelme para reforzar el plantel.

El problema que Boca debe resolver antes de cerrar el pase

Más allá del interés concreto, la operación tiene un condicionante importante: el cupo de extranjeros. Hoy Boca tiene ocupadas todas las plazas disponibles y necesita liberar un lugar para avanzar formalmente por el chileno. En ese escenario, uno de los nombres que podría destrabar la situación es Marcelo Saracchi. Desde Escocia aseguran que el Celtic analiza ejecutar la compra definitiva del lateral uruguayo, algo que abriría automáticamente un cupo para Loyola.

Además, en Chile también surgieron versiones sobre un posible interés por Carlos Palacios, otra situación que podría modificar el panorama en Boca durante las próximas semanas. Por ahora, la decisión final dependerá del propio Loyola. Si el futbolista da señales positivas sobre un eventual regreso al continente, el club avanzará con una propuesta formal para intentar cerrar cuanto antes a su primer refuerzo.

Nahitan Nández sigue en carpeta, pero Boca recibe presión

Mientras la negociación por Loyola gana fuerza, Boca tampoco pierde de vista a Nahitan Nández. El mediocampista uruguayo, actualmente en el fútbol árabe, mantiene intenciones de salir y no oculta su deseo de volver al club donde dejó un gran recuerdo.

Hace algunos meses, el propio Nández confirmó públicamente que había mantenido conversaciones con Riquelme. “Román me escribió y me dijo que le gustaría que vuelva a Boca”, reconoció el volante en diálogo con El Espectador Deportes.

Sin embargo, el paso del tiempo dejó en evidencia que todavía no existió una oferta concreta. Y eso generó cierta molestia en el entorno del futbolista. Su representante, Pablo Bentancur, fue tajante al referirse al interés del Xeneize. “¿Boca lo quiere? Entonces que se muevan. Hoy lo veo difícil”, disparó el empresario, dejando un mensaje directo hacia la dirigencia azul y oro.

En ese contexto, Loyola parece haber tomado ventaja. Su presente, su versatilidad y el conocimiento que existe sobre su rendimiento en el fútbol argentino lo convierten en una opción que seduce especialmente al Consejo de Fútbol.