Otro evento Panini: ¿cómo conseguir gratis el álbum del Mundial 2026 este fin de semana?

El álbum tiene 980 figuritas.

A semanas del inicio de la Copa del Mundo, la fiebre mundialista cada vez es mayor, sobre todo desde que se lanzó la colección de figuritas de Panini. Con casi un mes en el mercado, las figuritas del Mundial 2026 se han convertido en uno de los productos más demandados en los kioscos al igual que el álbum, que sigue siendo complicado de conseguir para aquellos que se sumaron más tarde al fenómeno.

De hecho, hace unos días se lanzó la edición de tapa dura, que se agotó en cuestión de minutos en el sitio oficial de Panini, donde tampoco aparece disponible la versión en tapa blanda. En parte, esto se debe a que la empresa se ha estado guardando stock para los eventos producidos junto a la agencia de marketing deportivo Fancity que se organizan en distintos puntos para captar a nuevos clientes.

Estos eventos cuentan con actividades gratuitas y premios, además de que han incluido entregas de muestras gratuitas de los álbumes a los primeros en llegar a las ediciones que se hicieron en Abasto, Galerías Pacífico y, más recientemente, en Unicenter. Ahora bien, para este fin de semana se suma un nuevo punto en la gira de promoción, que será el shopping del Alto Palermo, situado en Av. Santa Fe 3253, Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con el cronograma oficial de Panini, las actividades en el barrio palermitano se desarrollarán este viernes y sábado (22 y 23 de mayo) entre las 14 y 20 horas. Para esta edición, el lema “todos se llevan premio” remite a que cada persona tendrá la oportunidad de girar la rueda de la fortuna para llevarse sobres o el álbum, que también se espera que esté expuesto en su versión tapa dura como sucedió en las fechas anteriores.

Por fuera de lo que suceda con el stock, en especial considerando que las unidades se agotaron rápidamente en Unicenter, lo cierto es que el evento también es un importante punto de encuentro para los coleccionistas. De hecho, muchos fanáticos aprovechan esta gira para cambiar figuritas o incluso vender algunas de las más buscadas, como el caso de Lionel Messi o de otros jugadores de la Selección Argentina, además de las especiales, como la famosa 00 de Panini.

Los juegos que incluyó Panini en el Abasto.

Los jugadores de la Selección que incluyó Panini