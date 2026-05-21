Maguire, "desolado" por quedarse fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial

Harry Maguire dijo el jueves sentirse "desolado" tras quedar fuera de la convocatoria del entrenador de la selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, para el Mundial que comienza en pocas semanas.
La nómina oficial, que se dará a conocer el viernes en el estadio de Wembley, no incluirá al defensa central del Manchester United, quien ha disputado 66 partidos internacionales y ha sido un pilar de la zaga inglesa en los últimos torneos.
Maguire anunció la noticia en una emotiva publicación de Instagram el jueves.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
"Estaba convencido de que podría haber desempeñado un papel importante para mi país tras la temporada que he tenido. Me he quedado consternado y desolado por la decisión", escribió el jugador de 33 años.
"No hay nada que me haya gustado más que ponerme esa camiseta y representar a mi país a lo largo de los años", agregó.
Maguire era considerado por muchos una apuesta segura tras una temporada de resurgimiento en el United, en la que fue pieza clave para que el equipo subiera al tercer puesto de la Premier League y se asegurara el regreso a la Liga de Campeones.
De acuerdo a los reportes de prensa, Tuchel llamó el jueves a los jugadores que no entraron en la convocatoria para el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
En la primera fase de la competencia, Inglaterra integrará el Grupo L, donde se medirá con Croacia, Ghana y Panamá.
Con información de Reuters