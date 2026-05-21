Preocupación en Telefe por lo que contó una de sus figuras: "Amenazas a mí y a mi familia"

Una importante figura de Telefe denunció haber recibido amenazas.

Gran Hermano Generación Dorada tuvo este miércoles 20 de mayo una de sus galas más esperadas: la del repechaje. Nueve personas ingresaron como nuevos jugadores, mientras que cuatro exparticipantes volvieron a la casa más famosa del país (dos por decisión del público y otro par por recibir golden tickets). Sin embargo, podrían haber sido cinco: la producción dejó en manos de Mavinga la decisión de permitir el retorno de Carmiña, expulsada por comentarios racistas contra ella, y la oriunda de la República Democrática del Congo dijo que no.

Esto generó una enorme repercusión en las redes sociales, donde muchos usuarios destrozaron a la peluquera radicada en La Plata por la determinación que tomó con la paraguaya, quien salió tercera en las votaciones. Si bien algunas fueron críticas desde el juego o lo moral de la situación, otras fueron sumamente desmedidas, con insultos; discriminación y hasta amenazas.

Mavinga denunció haber recibido amenazas

Mavinga denunció haber recibido amenazas.

El último elemento mencionado lo reveló la propia protagonista, mediante un móvil con A la Barbarossa. "Ayer denunciaron mi cuenta, amenazándome, hubo muchos mensajes horribles", contó.

"Estoy sin dormir, no como desde ayer. Es horrible lo que estoy pasando, en ningún momento pensé que iba a vivir lo que estoy viviendo ahora", describió respecto a la situación que está atravesando, mientras en el panel se debatían sobre cómo la sociedad sigue reproduciendo lo mismo por lo cual se castigó a Carmiña.

Una vez tuvo nuevamente la palabra, insistió en que estaba mal y que tuvo que maquillarse "para estar como viva, porque estoy sin dormir, sin comer" y que sintió miedo "para llevar a mis hijas a la mañana" a la escuela. "Me tuve que poner capucha y todo. Le dije a mi marido que no quería salir porque tuve mensajes de amenazas, a mí y a mi familia", explicó. "A mis hijas también, sí", remarcó preocupada.