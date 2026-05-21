Chau a las reacciones tradicionales: el cambio definitivo de WhatsApp que transforma todos los chats

Fuente: TuTecnoMundo.

Según informan desde WABetaInfo, la aplicación de mensajería propiedad de Meta está probando la nueva función que permitirá reaccionar a los mensajes utilizando stickers, una herramienta que promete hacer los chats mucho más dinámicos y divertidos. Por ahora, la funcionalidad solo es visible para un grupo reducido de usuarios en versiones de prueba de Android, y todavía podría cambiar antes de su lanzamiento al público general.

Cómo funciona y cómo se ve en pantalla

La diferencia con las reacciones actuales es concreta: en lugar de elegir entre ocho emojis predefinidos, el usuario podrá seleccionar cualquier sticker de su biblioteca personal. La nueva función apunta a que el usuario pueda seleccionar un sticker desde su biblioteca existente al reaccionar, sin enviar un sticker como mensaje independiente. La idea en desarrollo es que el sticker aparezca como reacción en la esquina superior izquierda del globo del mensaje, mientras que los emojis seguirían en el lado opuesto, abajo a la derecha.

El diseño también prevé combinaciones. Los primeros indicios sugieren que un mismo mensaje podría recibir ambas reacciones de forma simultánea, lo que abre la puerta a combinaciones visuales mucho más ricas, aunque este comportamiento todavía podría ser ajustado por los desarrolladores antes de su lanzamiento final.

Por qué es un cambio relevante

Las reacciones con emoji llegaron a WhatsApp en 2022 y desde entonces no habían tenido una actualización de fondo. El sistema actual limita las reacciones a ocho emojis —el corazón, el pulgar arriba, la carita llorando de risa, el asombrado, el triste, las manos juntas, el fuego y el 100— que no siempre alcanzan para expresar lo que se quiere decir sin necesidad de un mensaje completo.

Los stickers amplían ese vocabulario de forma significativa. Cada usuario tiene su propia biblioteca con decenas o cientos de stickers descargados, muchos de ellos con referencias culturales, personajes o frases específicas que un emoji genérico no puede reemplazar. La personalización pasa a ser total.

Cuándo llega

La función está en desarrollo y no está disponible ni siquiera para todos los usuarios de la beta. WhatsApp suele habilitar estas herramientas de manera gradual cuando termina las pruebas internas, por lo que no hay fecha confirmada de despliegue. El patrón habitual indica que el lanzamiento global llega semanas o meses después de su detección en versiones de prueba.