¿El fútbol cambia para siempre? La nueva regla que analiza la IFAB

A menos de un mes del comienzo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, la IFAB (International Football Association Board) analiza cambiar un aspecto del fútbol para siempre. Se trata de una regla habitual que tiene lugar en otras disciplinas pero aún no desembarcó en este deporte regido por la FIFA de Gianni Infantino. Por supuesto, si es que finalmente se implementa esta propuesta de la MLS (Major League Soccer) significará una modificación que terminará con el fútbol como lo conoce el mundo, por lo que la noticia no tardó en trascender.

La propuesta de la MLS que puede cambiar el fútbol para siempre

Las autoridades de la Major League Soccer de Estados Unidos adelantaron que, ante la pérdida de tiempo en los partidos, buscarán "frenar el reloj" cada vez que la pelota no está en juego. Por supuesto, dicha medida dejaría sin efecto varias "vivezas" de los equipos a la hora de jugar y daría lugar a una coincidencia con el hockey y el básquet, entre otros. Dos magnates de la MLS hablaron al respecto dejando en claro sus ideales sobre un tema que ya se discutió en la IFAB y nunca llegó a buen puerto.

Paul Grafer, actual vicepresidente del organismo pidió que se aborden "las artimañas y la manipulación de los partidos haciendo que el árbitro detenga el reloj", mientras que su colega Ali Curtis también se expresó al respecto. Este último aseguró que hay "conversaciones preliminares" con la IFAB para futuras áreas de innovación incluyendo conceptos como reloj detenido, mayor transparencia y otras medidas".

La IFAB estudia una propuesta de la MLS para cambiar el fútbol para siempre

Por qué desde la MLS buscan implementar este cambio histórico para el fútbol

La Major League Soccer avanzó con este pedido a la International Football Association Board con el objetivo de eliminar para siempre los minutos "muertos" de los partidos. A través de sus autoridades no dudaron en afirmar que "pierde ritmo" cada vez que se frena el juego -y el reloj sigue- por las interrumpciones, las cuales "se convierten en estrategia", mientras que la medida significaría que los encuentros sean más dinámicos, transparentes y atractivos para el público. Por supuesto, no está confirmado que se implementará y mucho menos cuándo, pero es una realidad que vuelve a tomar forma después de ser descartado en 2017.

Los 5 cambios en el reglamento anunciados por la FIFA para el Mundial 2026

De esta manera, las modificaciones serán las siguientes: