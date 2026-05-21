Femicidio en Mendoza: detuvieron al hijo mayor de la docente que encontraron calcinada

La investigación por el asesinato de Margarita Gutiérrez, la docente mendocina que fue hallada muerta en su casa con graves quemaduras en el torso y en la cabeza, dio un giro impensado en las últimas horas tras la detención de su hijo mayor, el principal sospechoso en la causa.

La detención fue solicitada por la Unidad Fiscal de los departamentos de Rivadavia y Junín y ahora el Ministerio Público Fiscal tiene un plazo máximo de 48 horas para avanzar con la eventual imputación del detenido.

En un comienzo el caso era investigado como un posible homicidio en ocasión de robo, pero pasó a ser abordado bajo el protocolo de femicidio. Fue a partir de los nuevos elementos incorporados al expediente y del avance de las medidas judiciales en ese sentido.

Allanamientos y una lesión que despertó dudas

Durante las últimas horas, efectivos de la Policía de Mendoza realizaron un allanamiento en la vivienda del hijo mayor de Margarita, donde secuestraron prendas de vestir y otros objetos que serán sometidos a peritaje.

Los investigadores también detectaron que el hombre presentaba una lesión en una de sus manos, dato fundamental que ahora forma parte de la investigación. Será analizado como prueba junto al resto de los elementos recolectados.

Según trascendió, la relación entre Margarita y su hijo estaba prácticamente interrumpida desde hacía tiempo debido al consumo problemático de drogas que atravesaba el hombre.

En el marco de la investigación también se le tomó testimonio a vecinos y familiares, y se revisaron cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir los movimientos previos al crimen.

Qué dice la autopsia

Lo más complejo de la investigación está relacionado con el estado en el que fue encontrado el cuerpo de la docente, ya que -según explicaron desde el Ministerio Público Fiscal- los restos presentaban un avanzado deterioro producto de las quemaduras, por lo que fue necesario enviar muestras a la sección de Anatomopatología del Cuerpo Médico Forense.

Este estudio se hace con el fin último de determinar con precisión la causa de muerte, pero es un procedimiento que podría tardar varias semanas. Los investigadores ordenaron también la extracción de muestras de ADN a los hijos de la víctima para compararlas con los rastros obtenidos en la escena del crimen.

En el caso del principal sospechoso, trascendió que debió ser trasladado esposado hasta el Cuerpo Médico Forense para concretar la toma de muestras, necesaria para llevar adelante el cotejo.