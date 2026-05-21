Reino Unido enviará a tres agentes de policía al Mundial para prestar asistencia "cultural"

Foto de archivo del estadio de Dallas antes del Mundial

La policía británica informó el jueves que enviará tres agentes en calidad de "intérpretes culturales" ‌durante el Mundial, dada ‌la falta de financiación por parte de Estados Unidos.

En cambio, 40 agentes viajaron a Alemania para la Eurocopa de 2024, con financiación de los anfitriones, explicó Mark Roberts, responsable de la seguridad policial en el fútbol.

"Esta vez, Estados Unidos no va a financiar ​las delegaciones itinerantes", ⁠declaró Roberts a periodistas sobre el torneo del ‌próximo mes, en el que Inglaterra y ⁠Escocia disputarán sus tres partidos ⁠de la fase de grupos en Estados Unidos.

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Ambas naciones cuentan con una enorme base de aficionados que viajan ⁠y los ingleses tienen un historial de vandalismo, ​aunque el costo exorbitante puede disuadir a ‌muchos de asistir a este ‌torneo, que está siendo coorganizado por Estados Unidos, ⁠Canadá y México.

"Nuestros aficionados en los Mundiales se comportan muy bien (...) No preveo problemas, pero está claro que preferiríamos contar con una presencia allí que ​pudiera intervenir ‌si vemos que surgen problemas", añadió Roberts, subrayando que no estaba criticando la decisión de Estados Unidos ni que hubiera hostilidad hacia un despliegue del Reino Unido.

El portavoz de la ⁠Casa Blanca, Davis Ingle, afirmó que Donald Trump está "centrado en garantizar que esta no solo sea una experiencia increíble para todos los aficionados y visitantes, sino también la más segura de la historia".

Aunque el Reino Unido y Estados Unidos comparten raíces históricas, la policía británica que ‌acompañe a los aficionados actuará como "intérpretes culturales" para ayudar a sus homólogos estadounidenses.

"A menudo le diremos a la policía local: 'Esto no es un problema'", afirmó Roberts. "Puede que (los aficionados) sean ruidosos, que griten, que se tomen una ‌copa o dos, pero intentaremos calmar a la gente y decirles: 'Esto no es un problema, no es un indicio de ‌desorden'".

De hecho, ⁠la policía prevé más problemas a nivel nacional, relacionados con el consumo de alcohol ​y los horarios tardíos de los partidos para el público británico, que durante el torneo.

Con información de Reuters