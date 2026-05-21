Aguinaldo para empleadas domésticas de junio 2026: cuánto se cobra y cómo calcular el monto

Cuánto cobra el personal doméstico

El personal de casas particulares percibe en junio una nueva actualización salarial en el marco del acuerdo alcanzado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Además del aumento del 1,5% sobre los salarios vigentes, los empleadores deben abonar obligatoriamente el primer medio aguinaldo del año.

La combinación entre incremento salarial y pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) genera un ingreso considerablemente más alto para las trabajadoras registradas del sector durante el sexto mes del año.

El aguinaldo corresponde tanto al personal mensualizado como a quienes trabajan por hora y se calcula tomando como referencia el mejor sueldo percibido durante el primer semestre de 2026.

Cómo se calcula el aguinaldo de empleadas domésticas

El medio aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada entre enero y junio de 2026. Debido a que durante los últimos meses se aplicaron aumentos consecutivos en las escalas salariales, el salario más alto del semestre será el correspondiente a junio, ya con el incremento del 1,5% incorporado.

Por ese motivo, el cálculo del aguinaldo toma como base los nuevos salarios actualizados de junio. En los casos de trabajadoras que comenzaron la relación laboral después de enero o que cumplen jornadas reducidas, el SAC se liquida de forma proporcional al tiempo trabajado y a las horas efectivamente realizadas.

La fecha límite legal para el pago del aguinaldo es la última jornada laboral de junio, aunque muchas familias empleadoras suelen abonarlo junto con el sueldo mensual.

Cuánto cobra de aguinaldo una empleada doméstica en junio

En la categoría más numerosa del sector —Personal para Tareas Generales— los salarios mínimos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Personal con retiro

Valor por hora: $3.600,66.

Sueldo mensual: $441.729,02.

En este caso, el medio aguinaldo equivale a:

$220.864,51.

Personal sin retiro

Valor por hora: $3.862,18.

Sueldo mensual: $488.326,19.

El aguinaldo correspondiente asciende a:

$244.163,09.

Estos montos corresponden exclusivamente al salario básico y pueden aumentar con adicionales obligatorios previstos por la normativa vigente.

Salarios confirmados en junio

Escalas salariales de empleadas domésticas en junio 2026

El incremento salarial del 1,5% también impacta sobre el resto de las categorías del régimen de casas particulares.

Cuarta categoría: cuidado de personas

Con retiro:

$3.862,18 por hora.

$488.326,19 mensuales.

Sin retiro:

$4.295,26 por hora.

$541.255,35 mensuales.

Tercera categoría: caseros

$3.862,18 por hora.

$488.326,19 mensuales.

Segunda categoría: tareas específicas

Con retiro:

$4.083,26 por hora.

$499.868,28 mensuales.

Sin retiro:

$4.453,26 por hora.

$553.536,65 mensuales.

Primera categoría: supervisores

Con retiro:

$4.297,33 por hora.

$536.080,78 mensuales.

Sin retiro:

$4.683,64 por hora.

$594.214,11 mensuales.

En todos los casos, el aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo mensual percibido durante el semestre.

Qué adicionales deben pagarse junto con el aguinaldo

Además del salario básico y el SAC, los empleadores deben considerar los adicionales obligatorios previstos por ley.

- Antigüedad: Corresponde un adicional del 1% por cada año trabajado con el mismo empleador. El cálculo se realiza sobre el salario básico de la categoría y aplica para relaciones laborales registradas desde el 1 de septiembre de 2020.

- Zona desfavorable: el adicional por zona desfavorable equivale al 31% sobre los salarios mínimos y alcanza al personal que trabaja en:

La Pampa.

Río Negro.

Neuquén.

Chubut.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Partido bonaerense de Patagones.

Estos adicionales también impactan sobre el cálculo del aguinaldo cuando forman parte habitual de la remuneración mensual.

Salarios por hora confirmados con aumento

Qué pasa con el aumento salarial de empleadas domésticas

El aumento del 1,5% aplicado en junio forma parte del esquema de actualizaciones escalonadas acordado para el trimestre.

La recomposición salarial establecida por la CNTCP contempla:

1,8% en abril.

1,6% en mayo.

1,5% en junio.

1,4% en julio.

Además, el acuerdo prevé la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al salario básico, una medida que busca mejorar el impacto sobre aguinaldo, vacaciones y horas extras.