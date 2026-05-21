El portero negó parte de su testimonio y reconoció haber recibido presiones.

Julio César Silva, encargado del edificio donde vivía Cristina Kirchner en la calle Uruguay, negó haber afirmado que el exsecretario privado Daniel Muñoz ingresaba de manera habitual con bolsos y valijas entre 2007 y 2010. Lo hizo en Comodoro Py durante la declaración por la Causa Cuadernos.

“La parte que dice que Muñoz venía de 2007 a 2010 con bolsos y valijas, eso yo no lo dije”, aseguró Silva ante el Tribunal Oral. El testigo reconoció, sin embargo, haber firmado aquella declaración y admitió que cometió “un delito” al hacerlo sin estar de acuerdo con su contenido ni haberla leído completamente.

Según relató, durante aquella instancia judicial se encontraba en un mal estado emocional y bajo presión. “No me sentía bien. Cuando me decían las cosas me las repetían montones de veces y volvían para atrás y me repetían lo mismo. Entonces yo ahí no sentía que lo que respondía estaba bien”, declaró.

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Silva sí confirmó haber visto a Muñoz con bolsos “en una o dos oportunidades”, aunque rechazó la descripción incluida en la declaración previa sobre un movimiento frecuente o una gran cantidad de equipaje. “Cantidades de bolsos, eso sí, no señor”, sostuvo ante los jueces.

En otro tramo de su declaración, el portero aseguró que cuando fue convocado a declarar en 2018 se sintió en un “interrogatorio” y denunció haber recibido presiones durante aquella instancia judicial. “Me llamaron para que diera una testimonial y en ese momento yo estuve en un interrogatorio”, afirmó el encargado del edificio donde vivía la ex mandataria.

El testigo relató además un episodio que, según dijo, fue el que más lo afectó. “Me dijeron que yo tenía dos hijas y que tenía que decir todo lo que me preguntaran”, sostuvo ante los jueces. Ante una consulta del abogado defensor José Manuel Ubeira sobre si interpretó esa situación como una amenaza, el testigo respondió: “Sí, me puse mal”.

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