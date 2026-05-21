Internet cambia para siempre: Google modifica su buscador después de 25 años

Fuente: Periodico PublicidAD.

A solo un año de su debut, el Modo IA de Google superó los mil millones de usuarios mensuales y las búsquedas aumentaron a más del doble por trimestre desde su lanzamiento. Con esos números, Google aceleró la transformación y anunció los cambios más radicales en su historia reciente.

La caja de búsqueda: el mayor rediseño en 25 años

El cambio más visible es el que menos se nota a primera vista. Google presentó la actualización más importante de su cuadro de búsqueda en más de 25 años. Ya no está pensada solo para capturar palabras clave, sino para preguntas largas, conversación, contexto e insumos multimodales.

El ejemplo que usa Google lo ilustra mejor que cualquier descripción técnica. Un usuario puede escribir directamente que quiere empezar una nueva afición de cerámica y pide recomendaciones de clases los martes por la noche o los fines de semana cerca de su ubicación, y recibe una lista de resultados afinada con posibilidad de hacer preguntas de seguimiento. El contexto se mantiene mientras el usuario sigue explorando, sin empezar de cero con cada búsqueda.

Los agentes: búsqueda que funciona mientras dormís

El anuncio más ambicioso son los agentes de información. Google adelantó que este verano comenzará a desplegar agentes capaces de monitorear internet —blogs, publicaciones en redes sociales, sitios web— las 24 horas y alertar sobre cambios específicos relacionados con la consulta del usuario.

El modelo de negocio cambia radicalmente con esto. Cuando la búsqueda se vuelve conversacional y agéntica, el descubrimiento de productos deja de depender solo de anuncios, reseñas y comparadores. El usuario puede pedir directamente "encontrame la mejor opción para mi presupuesto", "monitoreá este precio" o "avisame cuando haya disponibilidad". Los agentes de información llegarán este verano para suscriptores de Google AI Pro y Ultra.

El fin de los diez enlaces azules

La lista de resultados clásica no desaparece, pero pierde el protagonismo que tuvo durante 25 años. Google quiere dejar atrás la lógica de los diez enlaces azules para convertir Search en una experiencia conversacional, interactiva y apoyada por agentes de IA que rastrean información, generan interfaces y ayudan a ejecutar tareas.

El impacto para medios y creadores de contenido ya se empieza a sentir. Pew Research Center encontró que cuando los usuarios ven un resumen generado por IA en Google, hacen clic en los resultados tradicionales en el 8% de las visitas, frente al porcentaje mayor que existía antes de la IA. El tráfico hacia sitios externos seguirá cayendo a medida que Google resuelva más preguntas sin que el usuario tenga que salir del buscador.

Las compras también cambian

Google también presentó un protocolo de comercio universal de código abierto que permite a los agentes participar durante el proceso de compra, con herramientas disponibles para hoteles, delivery y anuncios en YouTube, más un protocolo de pagos para que los agentes actúen en nombre del usuario con medidas de seguridad integradas.