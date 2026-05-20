Heredero del magnate de Mango guardaba rencor con su padre y dio versiones contradictorias: juez

La policía monta guardia a las afueras del juzgado que investiga la muerte del fundador del grupo de moda Mango, Isak Andic, en Martorell, Cataluña, España.

Por Joan Faus, Emma Pinedo y ​Charlie Devereux

BARCELONA/MADRID, 20 mayo (Reuters) - El heredero de la fortuna de la cadena de tiendas Mango guardaba rencor a su padre por motivos económicos y ofreció a la policía y ‌a los servicios de emergencia versiones contradictorias ‌sobre el día en que este último falleció al caer mientras realizaban una excursión juntos, según se desprende de un auto judicial al que ha tenido acceso Reuters.

Un tribunal de Barcelona designó el martes a Jonathan Andic, de 45 años, como sospechoso en la investigación sobre la muerte de su padre, el magnate de la moda Isak Andic, quien falleció al caer más de 100 metros desde un barranco cerca de la capital catalana.

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En el auto, la juez Raquel Nieto Galván afirmó ​que existen pruebas que sugieren ⁠que la muerte de Isak Andic podría no haber sido accidental y que su hijo ‌tuvo "una participación activa y premeditada" en la muerte.

El abogado de Jonathan Andic no ⁠respondió a un mensaje ni a una llamada telefónica ⁠en los que se le pedían comentarios. Un portavoz de la familia se negó a hacer comentarios y se remitió a una declaración realizada el martes en la que se afirmó que la ⁠investigación es una oportunidad para demostrar su inocencia.

La raíz de su mala relación era "la obsesión ​de Jonathan Andic por el dinero, hasta el punto de pedirle (a ‌su padre) una herencia en vida", escribió la ‌juez.

En mensajes de WhatsApp, Jonathan Andic expresó "sentir odio, rencor, ideas de muerte y culpabilizar de ⁠su situación a su padre". Asimismo, el escrito indicó que Jonathan quería encontrar una forma de recibir la herencia mientras su padre aún vivía, o si no hacer que "la figura del padre deje de existir de pensamiento o en vida".

Los testigos declararon ante la juez que parte del resentimiento ​se derivaba de ‌los acontecimientos de 2015, cuando Isak Andic cedió más responsabilidades en Mango a su hijo antes de retirárselas de forma repentina. Esto generó una crisis a nivel personal, profesional y familiar para Jonathan Andic, según el auto judicial.

Jonathan Andic confirmó a la juez que su padre le retiró parte del poder que le había otorgado en Mango, ⁠pero negó que esto hubiera creado rencor entre ellos a nivel profesional o personal.

A mediados de 2024 descubrió que su padre planeaba cambiar su testamento para crear una fundación destinada a ayudar a personas necesitadas, lo que provocó "un cambio notable" en él, según el auto. Intentó reconciliarse con su padre, quien aceptó la propuesta de su hijo de realizar una excursión de senderismo el 14 de diciembre para que pudieran hablar a solas.

El comportamiento de Jonathan durante los días previos y posteriores a la fatídica excursión también despertó ‌sospechas. El seguimiento de su auto muestra que visitó el mismo lugar el 7, el 8 y el 10 de diciembre, a pesar de que afirmó que solo había estado allí una vez dos semanas antes de la muerte de su padre.

Jonathan dio versiones contradictorias de los hechos en dos llamadas telefónicas a los servicios de emergencia y en una declaración posterior a la policía.

En cuatro simulaciones realizadas ‌por la policía, se descubrió que la huella dejada en el lugar de los hechos y la forma en que cayó el cuerpo no coincidían con un resbalón. La policía determinó que había caído de pie, ‌como si se deslizara por ⁠un tobogán. Tampoco había lesiones en las palmas de las manos, lo que les llevó a descartar que pudiera haber tropezado con una roca.

Jonathan Andic también ​cambió de teléfono, perdiendo todos sus datos, alegando que se lo habían robado durante un viaje de tres días a Quito (Ecuador) en marzo de 2025. La pérdida del teléfono coincidió con las noticias de prensa que indicaban que se había reabierto el caso, señaló la juez.

(Editado en español por Carlos Serrano)