La IA dio un campeón en la final River vs. Belgrano: "52% de chances"

Así terminará la final entre River y Belgrano por el Torneo Apertura 2026 según la IA.

La IA (Inteligencia Artificial) anticipó quién será el nuevo campeón del fútbol argentino, de cara a la gran final entre River Plate y Belgrano de Córdoba. El estadio Mario Alberto Kempes de "La Docta" será el escenario de una definición por el título única, en la que el equipo de Eduardo "Chacho" Coudet intentará quebrar la sequía de tres temporadas sin trofeos. Por su parte, el cuadro dirigido por Ricardo "Ruso" Zielinski irá por la primera consagración oficial en la Primera división.

Para la IA, River será el campeón frente a Belgrano, ya que le dio "un 52% de chances" de imponerse en la provincia de su rival. Si bien vaticinó que el choque será muy equilibrado, sostuvo al mismo tiempo que el "Millonario" derrotará al "Pirata" y levantará la copa del Torneo Apertura 2026. De conseguirlo, la "Banda" se asegurará el boleto a la Copa Libertadores 2027. Si empatan en los 90 minutos, irán a la prórroga de 30, con dos tiempos de 15 cada uno. Si persistiese la igualdad, habrá tanda de penales.

La IA dio a River campeón en la final contra Belgrano de Córdoba

De acuerdo con la explicación en Google, el vaticinio textual fue el siguiente:

Las plataformas de Inteligencia Artificial predicen una final muy reñida entre River Plate y Belgrano por el Torneo Apertura 2026, inclinando un leve favoritismo para River por su jerarquía, pero advirtiendo que será un cruce de trámite cerrado y con muchas emociones.

Los pronósticos y análisis estadísticos de la IA se desglosan de la siguiente manera:

Resultado más probable: Un empate (1-1 o 2-2) en los 90 minutos reglamentarios, definiendo el título en tiempo extra o en una tanda de penales.

Un empate (1-1 o 2-2) en los 90 minutos reglamentarios, definiendo el título en tiempo extra o en una tanda de penales. Porcentajes de victoria: Los modelos estadísticos le otorgan aproximadamente un 52% de posibilidades a River Plate, mientras que Belgrano maneja un \(48\%\) de probabilidad matemática, reflejando lo parejo de la llave.

Los modelos estadísticos le otorgan aproximadamente un 52% de posibilidades a River Plate, mientras que Belgrano maneja un \(48\%\) de probabilidad matemática, reflejando lo parejo de la llave. Trámite del partido: La IA anticipa que Belgrano aprovechará el apoyo masivo de su gente en el estadio para presionar, mientras que River intentará imponer su posesión y juego asociado.

Así terminará la final entre River y Belgrano por el Torneo Apertura 2026 según la IA.

¿Cuándo juegan River vs. Belgrano la final del Apertura 2026? Hora, TV en vivo y streaming

El choque por el título será el domingo 24 de mayo a las 15.30 horas en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, la transmisión en vivo en la televisión será de ESPN Premium y TNT Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play, TNT GO y Personal Flow.

La posible formación de River vs. Belgrano

Ya para la final, Coudet elegiría a Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Tomás Galván, Giuliano Galoppo o Maximiliano Meza o Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Facundo Colidio.