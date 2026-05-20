Giro en el caso de la docente hallada calcinada en Mendoza: investigan al hijo mayor por posible femicidio

La investigación por la muerte de Margarita Gutiérrez, la docente jubilada y exconcejal de 72 años que fue hallada sin vida en su vivienda de Junín, en la provincia de Mendoza, recientemente dio un giro impensado y comenzó a enfocarse en la hipótesis de femicidio perpetrado por alguien de su entorno más cercano.

Aunque en un primer momento los investigadores evaluaron la posibilidad de un robo, las pericias preliminares y distintos elementos recolectados en la causa orientaron el caso hacia el presunto femicidio agravado por el vínculo.

En esa línea, la Justicia demoró y luego liberó a David Demaldé, el hijo mayor de la víctima, sobre quien se concentra gran parte de las sospechas. Según trascendió, existían conflictos previos entre los dos y hacía tiempo que no mantenían una buena relación.

La escena del crimen

El cuerpo de Margarita Gutiérrez fue encontrado en una vivienda ubicada sobre la calle Isaac Estrella, después de que una vecina llamara al 911 porque la puerta de la casa permanecía abierta desde hacía varias horas.

Cuando la Policía ingresó al inmueble encontró a la mujer sin vida, con signos de violencia y quemaduras parciales en el torso y en la cabeza. El cuerpo estaba en una galería interna, ubicada entre la cocina y la cochera.

La escena del crimen obligó a desplegar un importante operativo en el que participaron agentes de la Policía Científica, personal del Ministerio Público Fiscal y médicos forenses.

Uno de los puntos centrales de la investigación ahora pasa por los rastrs hallados dentro de la casa. Los tres hijos de la víctima fueron sometidos a estudios de ADN para determinar si las muestras corresponden a alguno de ellos o a otra persona que haya ingresado al lugar.

Las autoridades también intentan establecer si el fuego fue provocado para alterar la escena. Hasta ahora, las pericias preliminares descartaron una muerte accidental o producto de un incidente doméstico.

Las sospechas sobre su círculo más cercano

Fuentes asociadas a la causas indicaron que la investigación se concentra especialmente sobre el hijo mayor de la víctima, quien habría tenido conflictos previos con la mujer sumado a consumos problemáticos de estupefacientes.

Sin embargo, aún no hay imputaciones formales y los investigadores esperan los resultados definitivos de la necropsia y otros estudios forenses para avanzar con mayor precisión sobre las responsabilidades.

La muerte de Margarita provocó una fuerte conmoción en distintos ámbitos de Mendoza ya que era una reconocida docente de nivel inicial y además, era la madre de Ever Demaldé, exdirector técnico de Independiente Rivadavia.