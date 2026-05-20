Director Zvyagintsev dice que el asunto de la guerra en su película presentada en Cannes fue cuestión del destino

79º Festival de Cannes - Photocall de la película "Minotauro"

Por Miranda Murray ​y Francesca Halliwell

CANNES, Francia, 20 mayo (Reuters) - El destino quiso que "Minotaur", el primer largometraje ‌del director ruso Andrey ‌Zvyagintsev desde que abandonó su país natal y que compite en el Festival de Cannes, estuviera ambientado durante la guerra de Ucrania, dijo el miércoles el realizador.

El director declaró a periodistas que la idea de adaptar el ​drama matrimonial de ⁠1969 del director francés Claude Chabrol, "La Femme ‌Infidele", se le ocurrió poco después ⁠de que se estrenara ⁠su anterior película presentada en Cannes, "Loveless", hace casi una década.

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Zvyagintsev dijo que encontró lo que describió ⁠como una laguna en la falta ​de atención que la obra original ‌prestaba a la vida ‌laboral de la protagonista.

La invasión de Ucrania ⁠por parte de Rusia en febrero de 2022 y la posterior movilización, mientras el director trabajaba en el guion, resultaron ser ​un escenario ‌idóneo para desarrollar mejor al protagonista.

Chabrol "se centró en el crimen y en la relación entre marido y mujer, mientras que la vida misma, el destino, introdujo ⁠este ajuste, y de forma muy acertada", dijo.

"Minotaur" sigue a Gleb, un empresario acomodado que vive en un pueblo rural ruso y cuya vida familiar comienza a desmoronarse tras descubrir que su mujer le es infiel. Al mismo tiempo, se ‌le ha encomendado la difícil decisión de seleccionar a 14 hombres de su empresa para enviarlos a la movilización.

En ambos casos, sale a relucir su lado monstruoso y de ahí la ‌referencia a la figura mitológica griega que da nombre a la película.

"Minotaur" es una de las 22 ‌películas que ⁠compiten por el primer premio de Cannes, que se anunciará en la ​ceremonia de clausura el 23 de mayo.

Con información de Reuters