Director Zvyagintsev dice que el asunto de la guerra en su película presentada en Cannes fue cuestión del destino

Por Miranda Murray y Francesca Halliwell
CANNES, Francia, 20 mayo (Reuters) - El destino quiso que "Minotaur", el primer largometraje del director ruso Andrey Zvyagintsev desde que abandonó su país natal y que compite en el Festival de Cannes, estuviera ambientado durante la guerra de Ucrania, dijo el miércoles el realizador.
El director declaró a periodistas que la idea de adaptar el drama matrimonial de 1969 del director francés Claude Chabrol, "La Femme Infidele", se le ocurrió poco después de que se estrenara su anterior película presentada en Cannes, "Loveless", hace casi una década.
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Zvyagintsev dijo que encontró lo que describió como una laguna en la falta de atención que la obra original prestaba a la vida laboral de la protagonista.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 y la posterior movilización, mientras el director trabajaba en el guion, resultaron ser un escenario idóneo para desarrollar mejor al protagonista.
Chabrol "se centró en el crimen y en la relación entre marido y mujer, mientras que la vida misma, el destino, introdujo este ajuste, y de forma muy acertada", dijo.
"Minotaur" sigue a Gleb, un empresario acomodado que vive en un pueblo rural ruso y cuya vida familiar comienza a desmoronarse tras descubrir que su mujer le es infiel. Al mismo tiempo, se le ha encomendado la difícil decisión de seleccionar a 14 hombres de su empresa para enviarlos a la movilización.
En ambos casos, sale a relucir su lado monstruoso y de ahí la referencia a la figura mitológica griega que da nombre a la película.
"Minotaur" es una de las 22 películas que compiten por el primer premio de Cannes, que se anunciará en la ceremonia de clausura el 23 de mayo.
Con información de Reuters