Entradas para Jamiroquai en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Hipódromo de San Isidro

Jamiroquai se presenta en Argentina.

Tras siete años de ausencia en los escenarios regionales, Jamiroquai confirmó su esperado desembarco en Buenos Aires, Argentina. Este 2026 representa un año bisagra para el grupo. No solo se conmemoran 30 años del lanzamiento de "Virtual Insanity" -la obra que los catapultó a la vanguardia estética y musical de los 90-, sino que también marca el regreso de Jamiroquai al estudio tras casi una década de silencio. En este show, el público podrá disfrutar de un recorrido por sus clásicos inmortales, como "Space Cowboy" y "Cosmic Girl", junto con la presentación en exclusiva de canciones de su noveno álbum de estudio, actualmente en etapa de finalización.

Desde su irrupción en 1992 con "When You Gonna Learn", Jay Kay ha sido reconocido como un "profeta polímata" capaz de fusionar el jazz-funk con líricas que ya advertían sobre el cambio climático y los riesgos de la inteligencia artificial décadas antes de que dominaran la conversación global. Con casi dos mil millones de streams y una vigencia irrefutable en plataformas como Spotify, la influencia de Jamiroquai continúa moldeando el sonido de las nuevas generaciones de artistas pop y electrónicos.

Cuándo toca Jamiroquai en Argentina 2026

Jamiroquai tocará el 17 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro.

Venta de entradas para Jamiroquai

Los tickets para vivir el regreso de los "Space Cowboys" estarán disponibles únicamente a través de allaccess.com.ar , y contarán con una preventa para clientes de Banco Patagonia VISA que estará habilitada desde el lunes 18 de mayo a las 10:00 horas y donde se podrá adquirir los tickets en hasta 6 cuotas sin interés y con 10% off si la compra es con Patagonia Débito VISA.

, y contarán con una preventa para clientes de Banco Patagonia VISA que estará habilitada desde el y donde se podrá adquirir los tickets en hasta 6 cuotas sin interés y con 10% off si la compra es con Patagonia Débito VISA. La venta general comenzará el 19 de mayo a las 10:00 horas, y estará disponible para todos los medios de pago.

La historia de Jamiroquai y la gira actual

Nacido en Londres, Jamiroquai fue uno de los principales grupos de referencia en el panorama funk internacional, a la cabeza del movimiento denominado acid jazz, en el que militaban bandas como Brand New Heavies, Incognito, Galliano y Corduroy. Desde su primer disco grabado en 1992, Jamiroquai supuso una actualización y puesta al día del funk en los años noventa del siglo XX.

Jamiroquai estará en el Hipódromo de San Isidro.

El nombre "Jamiroquai" surge de la unión del nombre de la tribu indígena norteamericana de los iroqueses, con la cual Kay dice identificarse mentalmente, y el término Jam, proveniente de la palabra jamming, improvisación musical. Entre otras cosas, la banda ha logrado vender más de cuarenta millones de álbumes en todo el mundo y ha ganado numerosos premios como el Grammy, Brit award y MTV Video Music Award.

El desembarco en Buenos Aires es parte de un ambicioso tour regional que incluye paradas en el escenario Sunset de Rock in Rio, Santiago de Chile, Bogotá y tres fechas en México. El show promete ser un espectáculo visual y sonoro de primer nivel, reafirmando por qué Jay Kay sigue siendo considerado uno de los últimos y más enigmáticos músicos de las últimas décadas.