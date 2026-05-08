Entradas para David Bisbal en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

David Bisbal.

Después de años sosteniendo un vínculo inquebrantable con el público argentino, David Bisbal confirmó su regreso al país con una gira que promete combinar nostalgia, clásicos inolvidables y una nueva etapa artística. El artista español se presentará el próximo 12 de octubre en el Movistar Arena en el marco del Tour Eternos 2026, una serie de conciertos que también incluirá shows en Córdoba y Rosario.

La noticia generó un fuerte impacto entre sus seguidores locales, especialmente porque el recital llegará acompañado del lanzamiento de su nuevo álbum, Eternos, previsto para el 2 de octubre. Con más de dos décadas de carrera, millones de discos vendidos y una relación histórica con América Latina, Bisbal apuesta ahora a un espectáculo más íntimo, clásico y emocional.

Cuándo toca David Bisbal en Argentina y dónde serán los shows

La gira de Bisbal en Argentina empezará el 12 de octubre en el Movistar Arena, en Buenos Aires. Luego continuará el 14 de octubre en el Quality Arena, en Córdoba, y finalizará el 18 de octubre en el Metropolitano, en Rosario.

El espectáculo tendrá una “puesta en escena de alto nivel”, nuevos arreglos musicales y una búsqueda artística más atemporal, indicaron desde la productora. El repertorio incluirá clásicos como Ave María, Bulería, Dígale y A partir de hoy, además de temas inéditos del nuevo disco.

Entradas para David Bisbal en el Movistar Arena: preventa y precios

Las entradas para el show en el Movistar Arena estarán disponibles exclusivamente a través de Movistar Arena Argentina.

El cronograma de venta será el siguiente:

Preventa exclusiva Banco Macro: martes 12 de mayo desde las 10.

martes 12 de mayo desde las 10. Venta general: miércoles 13 de mayo desde las 10.

Los clientes de Banco Macro tendrán el beneficio de 6 cuotas sin interés durante toda la etapa de comercialización.

Hasta el momento, la organización no confirmó los precios de las entradas, aunque se espera que se conozcan horas antes del inicio de la preventa. En redes sociales, la expectativa crece entre fanáticos que recuerdan los históricos shows del español en el país y anticipan una alta demanda para Buenos Aires.

David Bisbal.

“Eternos”, el disco con el que Bisbal busca reinventarse

El nuevo álbum de Bisbal llevará por título Eternos y se lanzará el 2 de octubre. El propio artista definió el proyecto como un trabajo realizado “con calma, respeto por la música y mucha emoción”.

En sus redes sociales, Bisbal adelantó que el disco reflejará una etapa más madura y personal de su carrera. Una búsqueda que también parece dialogar con la tendencia actual de grandes artistas latinos que vuelven a formatos más orgánicos y emotivos.

Con más de 80 premios internacionales —entre ellos Latin Grammy, Billboard Latinos y World Music Awards— y más de 6 millones de entradas vendidas en el mundo, el cantante español vuelve a apostar por Argentina como una parada central de su nueva etapa artística. Y todo indica que el reencuentro será multitudinario.