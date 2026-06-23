Sudáfrica debe ganar a Corea del Sur para hacer historia, afirma DT Broos

FOTO DE ARCHIVO. Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - República Checa vs Sudáfrica

El seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, cree que su equipo ‌puede hacer historia ‌al clasificarse por primera vez para la segunda ronda del Mundial, pero tendrán que vencer a Corea del Sur en el partido decisivo del Grupo A que se disputará el miércoles en ​Monterrey.

"Para Sudáfrica, ⁠pasar a la segunda ronda es -o ‌puede ser- algo histórico. Por eso, ⁠es una gran motivación ⁠para nosotros hacerlo bien mañana y ganar el partido. Lo único que puedo decir ⁠es que Corea del Sur ​es un equipo muy disciplinado ‌y con un gran ‌físico", dijo Broos en conferencia de ⁠prensa.

"Creo que es un partido especial para ambos equipos. Tenemos que ganar el partido, todos lo sabemos, así ​que, en ‌cierto modo, es fácil porque sabes que tienes que ganar", agregó.

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Corea del Sur suma tres puntos tras vencer a República Checa en ⁠la jornada inaugural del torneo y posteriormente perder ante México, mientras que Sudáfrica cuenta con un solo punto después de que un penal en los últimos minutos le ayudó a arrancar un empate a los ‌checos después de haber sufrido una derrota en el partido inaugural del torneo ante los mexicanos.

"En nuestro primer partido nos sentimos un poco abrumados por la situación. Tenemos ‌un equipo que carece de experiencia en este tipo de partidos, en este tipo ‌de competiciones, ⁠y esa es también la razón por la que no jugamos ​como queríamos contra México", explicó Broos.

Con información de Reuters