Para acompañar la trayectoria escolar, Formosa apuesta a mejorar la transición entre el nivel primario y secundario

El Gobierno de Formosa realizó una jornada de articulación educativa como parte de una estrategia impulsada para fortalecer el paso de los alumnos entre ambos niveles del sistema educativo. El objetivo de consolidar acuerdos pedagógicos y generar herramientas que permitan acompañar de manera integral las trayectorias escolares de los estudiantes.

La actividad se realizó en la Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) N° 87 del barrio República Argentina fue escenario, que trabajó de forma conjunta con la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 514. La actividad formó parte de una agenda de trabajo que las dos instituciones desarrollan durante el presente ciclo lectivo.

El encuentro contó con la participación del subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez, equipos directivos de ambas instituciones y coordinadoras de la Dirección de Educación Secundaria. En diálogo con Agenfor, estas acciones buscan construir espacios de diálogo, planificación y trabajo colaborativo que favorezcan una transición más ordenada y efectiva entre la escuela primaria y la secundaria.

Una transición pedagógica acompañada

Ramírez Méndez destacó que la iniciativa apunta a fortalecer la continuidad educativa mediante estrategias que permitan a los estudiantes transitar esta etapa de cambio con mayores herramientas y acompañamiento. "A través del trabajo colaborativo y la planificación conjunta, se consolidan estrategias que favorecen la continuidad pedagógica y garantizan trayectorias escolares continuas, completas y acompañadas para todos los estudiantes", sostuvo.

Asimismo, recordó que el proyecto forma parte del calendario escolar provincial y fue elaborado de manera conjunta por las instituciones participantes, con un fuerte enfoque en los aspectos pedagógicos que se desarrollan dentro del aula.

El subsecretario remarcó que la propuesta busca aprovechar las experiencias y saberes construidos en cada nivel educativo para generar mejores resultados en el proceso de aprendizaje.

Una política que se replica en toda la provincia

Durante la jornada también se destacó la importancia de estas acciones dentro de las políticas educativas impulsadas por el Modelo Formoseño, donde el acompañamiento de las trayectorias escolares ocupa un lugar central. “De esa manera, se cuida la trayectoria de cada alumno y alumna”, afirmó Ramírez Méndez, quien además valoró el trabajo que realizan los docentes para fortalecer el sistema educativo provincial.

El funcionario señaló que este tipo de encuentros se desarrollan en distintas Delegaciones Zonales de Formosa mediante el trabajo de equipos técnicos especializados y la participación de instituciones educativas de diferentes localidades. En esta oportunidad participaron escuelas de la Jurisdicción Cinco de la ciudad capital, una experiencia que también se replica en otras zonas de Formosa con el propósito de fortalecer la articulación entre niveles y garantizar mayores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes.

Desde el Ministerio de Cultura y Educación destacaron que estas instancias permiten construir acuerdos pedagógicos, mejorar la continuidad de los procesos de enseñanza y consolidar una educación centrada en el acompañamiento permanente de los alumnos a lo largo de toda su trayectoria escolar.