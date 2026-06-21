Formosa apuesta a la educación técnica para impulsar el desarrollo y la innovación tecnológica en la región

El Gobierno de Formosa formalizó una iniciativa destinada a fortalecer la formación de estudiantes de carreras tecnológicas que se dictan en distintos puntos de la provincia. El convenio busca ampliar las oportunidades de aprendizaje y generar nuevas instancias de vinculación entre los institutos de formación superior y una de las instituciones de referencia en materia de innovación tecnológica.

La propuesta alcanzará a estudiantes de las tecnicaturas superiores en Soporte de Infraestructura, Software y Desarrollo de Software, así como a quienes cursan el Trayecto Técnico Profesional Auxiliar en Inteligencia Artificial y el Profesorado en Educación Tecnológica en distintas localidades de la provincia.

En ese marco, la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Cultura y Educación y el Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” firmaron el Acta Complementaria N° 1 del Acuerdo Marco de Colaboración.

Más prácticas y capacitación para estudiantes y docentes

Entre las instituciones beneficiadas se encuentran los institutos de El Colorado, Formosa Capital, Laguna Blanca, Clorinda, Ibarreta y Las Lomitas, consolidando una estrategia de alcance provincial orientada a fortalecer la formación tecnológica de los jóvenes formoseños.

La iniciativa se enmarca en las políticas impulsadas por el Modelo Formoseño para promover la educación técnica como una herramienta clave para el desarrollo territorial, la innovación y la generación de oportunidades en todo el territorio provincial.

Para el ciclo 2026 se prevé la realización de visitas académicas, prácticas profesionalizantes, seminarios intensivos, talleres especializados, cursos de actualización y distintas actividades de capacitación destinadas tanto a estudiantes como a docentes.

Estas acciones permitirán complementar los contenidos teóricos con experiencias concretas vinculadas a escenarios reales de aplicación tecnológica, además de fortalecer la preparación profesional de los futuros egresados.

Formación para los desafíos de la transformación digital

Desde el sistema educativo provincial destacaron que el acuerdo contribuirá a ampliar las posibilidades de formación a escala local y favorecerá el arraigo de los jóvenes en sus comunidades, evitando que deban trasladarse a otros centros urbanos para acceder a propuestas vinculadas a las nuevas tecnologías.

Asimismo, remarcaron que la articulación entre instituciones educativas y espacios de innovación constituye una herramienta fundamental para acompañar los procesos de transformación digital que atraviesan distintos sectores de la economía y la sociedad.

Con esta nueva acción, la provincia conducida por Gildo Insfrán reafirma su apuesta por una educación pública, inclusiva e innovadora, orientada a formar profesionales capacitados para responder a las demandas tecnológicas actuales y contribuir al desarrollo productivo de Formosa.