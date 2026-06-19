Formosa impulsa la capacitación docente para afrontar los desafíos de la era digital

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos en el ámbito digital, el Gobierno de Formosa lleva desarrolló una serie de capacitaciones destinadas a la comunidad educativa local. En este contexto, se concretó, el pasado jueves 18, uno de los abordajes del programa Consuma Conciencia, que consiste en la capacitación a docentes de toda la provincia.

La instancia de formación abarca a docentes de la educación pública y de gestión privada para todos los niveles del territorio provincial: Inicial, Primario, Secundario, Superior y Educación Permanente.

“El objetivo central es la educación digital”, expresó el ministro de Cultura y Educación (MCyE), Julio Aráoz, a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre esta iniciativa, informando que “se extenderá hasta diciembre con el desarrollo de una jornada al mes”.

Con una destacada participación de 750 docentes, comenzaron las capacitaciones centradas en los desafíos que plantea la educación en la era digital, brindando además estrategias para fortalecer el acompañamiento y la contención de los alumnos.

El funcionario destacó que debido a que “el avance tecnológico nos interpela y atraviesa todos los estratos sociales”, desde la cartera a su cargo se trabaja intensamente tanto en la escuela como con las familias, ya que “son los ámbitos para formar a ciudadanos responsables en el uso inteligente de las nuevas herramientas, especialmente en Inteligencia Artificial”.

Según explicó, el objetivo “es dotar de herramientas a todos estos docentes para que puedan trabajar en sus respectivos establecimientos con los alumnos”.

Desmitificar la tecnología para su correcto uso

Por su parte, el administrador del Instituto de Asistencia Social (IAS), Edgar Pérez, indicó que “la primera etapa aborda algunos mitos que hay sobre la educación digital integral”, añadiendo que en cuanto al Nivel Inicial participaron las seños de salita de cinco años, mientras que en el caso del Primario, los maestros de 5º grado.

A su vez, respecto del Secundario, hicieron lo propio los de 5º año, en tanto que, desde los Niveles Superior y el Permanente, acudieron distintos docentes, teniendo en cuenta que “tienen una matrícula por diversificada”.

Pérez enfatizó en que “en un mundo hiperconectado” se hace fundamental abordar “el uso de las herramientas digitales”, especialmente, porque “este mercado de consumo, muchas veces, ve a nuestros niños, no como alumnos, sino como consumidores”.

Por tanto, “este es un tema que nos ocupa”, acentuó, el de “crear conciencia desde las instituciones educativas, involucrando también a las familias”, y también, al mismo tiempo, “haciendo saber claramente que la política pública está presente en todo el territorio provincial”, especificó el funcionario.

Al concluir, adelantó que el viernes 19 se repetirá la acción para los docentes del turno tarde, ya que a la capacitación se asiste en contraturno.