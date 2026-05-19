Clubes digitales: la propuesta tecnológica que impulsa Formosa para achicar la brecha digital en los más chicos

El Gobierno de Formosa puso en marcha una nueva edición del Club Digital, una propuesta orientada a promover el acceso temprano a la tecnología y a la formación científica en niños, niñas y adolescentes de la provincia. Las actividades comenzaron este sábado en el barrio Fray Salvador Gurrieri de la capital formoseña.

Esta iniciativa es impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, el Centro de Inclusión Digital (CID) y la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Durante la apertura, el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis, destacó la importancia de acercar herramientas vinculadas a ciencia, tecnología y educación STEAM a las nuevas generaciones.

"Estos espacios permiten que chicos y chicas puedan acercarse a la tecnología no solamente desde el entretenimiento, sino como una herramienta de aprendizaje y creación", expresó. La propuesta se desarrolla mediante distintos niveles adaptados a las edades y conocimientos de los participantes.

Tres niveles de formación

Según explicó Orrabalis, el programa está dividido en categorías "Exploradores", destinada a los más pequeños; "Creadores", orientada a quienes ya tienen experiencia previa; e "Innovadores", pensada para jóvenes con conocimientos vinculados a programación y automatización.

Además, remarcó que el Club Digital ya funciona como una instancia inicial de formación para futuros estudiantes de carreras tecnológicas que actualmente se dictan en el Instituto Politécnico Formosa. "Hoy ya tenemos alumnos en el instituto que pasaron previamente por este Club Digital", señaló.

Tecnología, inclusión y formación gratuita

Por su parte, el coordinador del Centro de Inclusión Digital, Carlos Daniel Castellini, destacó que esta nueva edición incorpora impresoras 3D de última generación y nuevos kits de robótica para fortalecer el aprendizaje práctico. Actualmente, más de 100 chicos y chicas participan activamente de las actividades desarrolladas en el CID, ubicado en el barrio Fray Salvador Gurrieri.

Castellini sostuvo que el programa representa una apuesta a la inclusión tecnológica y al acceso igualitario al conocimiento en un contexto nacional complejo. "Queremos que los jóvenes descubran desde muy chicos su vocación técnica o vinculada a la ingeniería y sepan que en Formosa tienen oportunidades concretas para proyectar su futuro", afirmó.

Las jornadas del Club Digital se desarrollarán todos los sábados en horario matutino y están dirigidas a niños y niñas de entre 7 y 10 años. Desde la organización remarcaron que la participación es libre y gratuita, y que uno de los principales objetivos es estimular la creatividad, el pensamiento lógico y el interés por la innovación tecnológica desde edades tempranas.

Finalmente, Castellini destacó el entusiasmo de los participantes frente a las actividades de robótica y programación. "Los chicos están fascinados descubriendo cómo construir o programar un robot, y ese es el verdadero sentido de nuestro trabajo", concluyó.